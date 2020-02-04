Работники бывших райгосадминистраций Сумщины могут быть приняты на работу в органы местного самоуправления без конкурса

«2021 год является очень ответственным, потому что мы в течение года должны реализовать очередной этап децентрализации, а именно реорганизацию районных государственных администраций. Сейчас в 5 новых районах уже функционируют районные советы, другие райсоветы реорганизуются путем присоединения к новым. И конечно, сегодня не обойтись без реорганизации райгосадминистраций», - отметила Светлана Калайдова.
Чиновница напомнила, что 16 декабря 2020 года правительство приняло решение о реорганизации райгосадминистраций. Именно реорганизации, а не ликвидации, таким образом все права и обязанности переходят к правопреемнику.
В 20-дневный срок с момента начала процессов реорганизации должна быть создана комиссия по реорганизации. Сейчас райгосадминистрации должны подать свои кандидатуры в будущих комиссиях по реорганизации.
Так как райгосадминистрации реорганизовываются, а не ликвидируются, то права работников, находящихся в декретном отпуске, или проходят службу по контракту или мобилизованы, сохраняются.
«Законодательством также предусмотрено, что в процессе реорганизации райгосадминистраций госслужащие могут переходить без конкурса на службу в органы местного самоуправления. Это позволяет наполнить квалифицированными кадрами органы местного самоуправления, сельские, поселковые, городские советы получают работников с опытом. А сами работники райгосадминистраций могут перейти в органы местного самоуправления без лишнего стресса и выполнять ту же функцию в громадах. Но брать работника райгосадминистрации на работу не является обязанностью ОТГ», - говорила Светлана Калайдова.
Кроме того, по ее словам, к концу прошлого года заведения, учредителями которых были районные советы, должны быть переданы сельским, поселковым и городским советам. Смена собственника не является основанием для прекращения трудовых отношений. Гарантии и права работников должны быть соблюдены.
«Процесс децентрализации должен пройти для людей безболезненно. И привести к улучшению жизни жителей области, конкретного района и общества», - отметила Светлана Калайдова.
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