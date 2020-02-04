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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:22282

Работники бывших райгосадминистраций Сумщины могут быть приняты на работу в органы местного самоуправления без конкурса

Об этом сообщила во время брифинга по дальнейшей реализации на Сумщине процессов децентрализации начальник юридического отдела аппарата Сумской облгосадминистрации Светлана Калайдова.

«2021 год является очень ответственным, потому что мы в течение года должны реализовать очередной этап децентрализации, а именно реорганизацию районных государственных администраций. Сейчас в 5 новых районах уже функционируют районные советы, другие райсоветы реорганизуются путем присоединения к новым. И конечно, сегодня не обойтись без реорганизации райгосадминистраций», - отметила Светлана Калайдова.

Чиновница напомнила, что 16 декабря 2020 года правительство приняло решение о реорганизации райгосадминистраций. Именно реорганизации, а не ликвидации, таким образом все права и обязанности переходят к правопреемнику.

В 20-дневный срок с момента начала процессов реорганизации должна быть создана комиссия по реорганизации. Сейчас райгосадминистрации должны подать свои кандидатуры в будущих комиссиях по реорганизации.

Так как райгосадминистрации реорганизовываются, а не ликвидируются, то права работников, находящихся в декретном отпуске, или проходят службу по контракту или мобилизованы, сохраняются.

«Законодательством также предусмотрено, что в процессе реорганизации райгосадминистраций госслужащие могут переходить без конкурса на службу в органы местного самоуправления. Это позволяет наполнить квалифицированными кадрами органы местного самоуправления, сельские, поселковые, городские советы получают работников с опытом. А сами работники райгосадминистраций могут перейти в органы местного самоуправления без лишнего стресса и выполнять ту же функцию в громадах. Но брать работника райгосадминистрации на работу не является обязанностью ОТГ», - говорила Светлана Калайдова.

Кроме того, по ее словам, к концу прошлого года заведения, учредителями которых были районные советы, должны быть переданы сельским, поселковым и городским советам. Смена собственника не является основанием для прекращения трудовых отношений. Гарантии и права работников должны быть соблюдены.

«Процесс децентрализации должен пройти для людей безболезненно. И привести к улучшению жизни жителей области, конкретного района и общества», - отметила Светлана Калайдова.

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