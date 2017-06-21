Сумы - город (не) возможностей По индексу оценки возможностей Сумы занимают пятую позицию с конца среди 24 городов-участников всеукраинского муниципального опроса

Только по одному вопросу наш город смог подняться в верхнюю часть рейтинга – по оценке возможности горожан влиять на власть, зато неоднократно опускался на самое дно - по оценке экономического состояния своей семьи и страны, по уровню возможности свободно передвигаться по городу, по свободе духовной реализации. Более того, Сумы оказались одним из немногих городов Украины, где отмечается ухудшение ситуации со свободой слова.

Мы проанализировали результаты четвертого глубинного муниципального опроса, проведенного в начале 2018 года социологической группой "Рейтинг" по заказу Международного республиканского института (США). Цель исследования – изучить отношение граждан к местным органам власти и муниципальным услугам. Опрошено 19 тыс. респондентов в 22-х областях Украины, исключая временно оккупированные территории. Данные собраны в 24-х городах Украины методом face-to-face (интервью на дому у респондентов). Для обеспечения репрезентативности выборки было опрошено по 800 респондентов в каждом городе независимо от численности населения. Статистическая погрешность для каждого города не превышает ± 3,5%. Сумма процентов ответов в графиках и диаграммах может не равняться 100% округления. Нынешний опрос был профинансирован Фондом National Endowment for Democracy, предыдущие три - правительством Канады. В данном материале мы коснемся результатов исследования общих настроений и возможностей сумчан, полученных во время муниципального опроса.

Мнение о стране

На вопрос: «Как вы считаете, в целом в стране дела идут в правильном направлении или нет?» 71% сумчан считает «нет» и только 11% оценивают направление как правильное. Затруднились ответить 18%. По позитивности оценки это шестой результат по Украине с конца. Больше всего позитивных оценок состояния дел в стране во Львове, Виннице и Кропивницком (24%). Хотя и в этих городах свыше половины респондентов считают, что страна движется в неправильном направлении. Негативней всего судят о делах в стране жители Николаева и Одессы: одобрительных мнений меньше 10%, при том, что каждый третий житель этих городов (75%) считает направление движения страны неправильным.

Примечательно: в 2015 году почти четверть сумчан считала направление движения страны правильным. А в 2016-ом и 2017 годах количество таковых сократилось больше чем в два раза.

В этом году во время опроса только 2% сумчан отметили, что за последние 12 месяцев экономическое положение в Украине и в их семье улучшилось. Осталось на прежнем уровне – 15%. При этом большинство сумчан (около 80%) заявили об ухудшении. Такие данные об ухудшении экономического положения как в стране, так и в семье поставили Сумы в самый низ списка. В то время как больше всего людей, считающих, что экономика страны растет, по данным опроса, проживает в Тернополе (12%) и Виннице (14%). А по показателю экономического улучшения в семье лидируют Тернополь (14%), Ужгород (13%), Житомир и Винница (по 12%). При этом в этих городах об ухудшении экономического положения сообщили меньше половины опрошенных, что является исключением в общей картине.

По уровню оптимизма относительно экономики страны в ближайший год Сумы занимает седьмую позицию с конца: только 7% сумчан думает о возможном улучшении, 52% прогнозирует ухудшение, а 24% считают, что экономика Украины останется на прежнем уровне. Наиболее оптимистическое соотношение пессимистов и оптимистов во Львове (24% прогнозируют улучшение, 22% - ухудшение, 37% - стабильность экономического положения). Затем идут Тернополь, Луцк и Винница. Больше всего пессимизма в этом вопросе продемонстрировали жители Хмельницкого (59% считают, что экономика будет падать, при 11% прогнозирующих рост и 12% сохранение нынешнего уровня). А в Николаеве только 2% жителей верят в рост экономики, при 55% прогнозирующих падение.

Примечательна закономерность: в городах Западной Украины, где больший процент жителей отмечает рост экономики в стране и в своей семье, выбор между демократией и экономическим благосостоянием делают в пользу демократии. Лидер списка – Львов (49% львовян считают демократию важнее, а 43% выбирают экономическое благосостояние). Затем идут Ивано-Франковск, Тернополь, Ривне, Луцк. В то время как Сумы в тройке городов, где наибольшее количество жителей отдает приоритет экономическому благосостоянию перед демократией. Соотношение в Сумах 62 к 18%. Замыкают список Николаев и Северодонецк.

За вступление в Евросоюз в Сумах высказались 56% опрошенных, за членство в Таможенном союзе РФ, Беларуси и Казахстана – 13%. В этом вопросе Сумы в середине списка, между Киевом и Херсоном. Больше всего желающих вступления Украины в Евросоюз на западе страны - от 86% во Львове, до 74% в Ривном. В то время как в Таможенный союз там хотят всего лишь 1-2% опрошенных. Единственный город, где за членство в Евросоюзе высказались меньше респондентов, чем за Таможенный союз – Мариуполь (24 против 37%). В Северодонецке соотношение примерно равное – 23% на 22%).

Аналогичная картина и по отношению к НАТО. Сумы посередине списка: 43% - «за», 22% - «против», остальные либо не будут голосовать (8%), либо затруднились ответить (27%). На западе страны «за» вступление Украины в НАТО - от 55 до 80%, «против» - от 12 до 2%. В восьми городах Украины на юге и востоке соотношение иное: в Днепре за вступление в НАТО 35%, в то время как против 43%. Затем по убывающей сторонников альянса идут Запорожье, Херсон, Одесса, Харьков, Николаев, Северодонецк и Мариуполь.

В целом о городе

Всего лишь треть сумчан считает, что дела в нашем городе идут в правильном направлении (31%). Большее количество опрошенных (43%) придерживается противоположного мнения, при 26 % затруднившихся ответить. Это восьмой результат с конца списка. При этом в Сумах, как и по Украине в целом, отмечается рост одобрения состояния дел на муниципальном уровне, т.к. еще в прошлом году положительно отзывающихся по этому вопросу респондентов в городе было на 17% меньше. Рост одобрения на местах можно объяснить децентрализацией финансовых потоков - где деньги, там и одобрение. Вверху рейтинга Винница (65% одобрения), Ивано-Франковск (60%) и наши соседи – Харьков (55%), Чернигов (50%). Замыкают список Северодонецк (12%) и Херсон (15%).

По уровню возможности свободно высказывать свои мысли Сумы оказались на 16-ом месте из 24 (девятое снизу). На «отлично» свободу слова в городе оценили лишь 7% респондентов. Столько же поставили отметку «плохо». Равное количество (по 33%) - «хорошо» и «средне», 1% - «ужасно». А 19% затруднились ответить. Примечательно: Сумы оказались одним из немногих городов в Украине, где ситуация со свободой слова по сравнению с прошлым годом, по мнению респондентов, ухудшилась.

В лидерах - Львов (8% - «отлично», 66% - «хорошо», при 2% - «плохо» и 24% - «средне»). Нижняя позиция у Северодонецка – всего лишь 1% - «отлично», 26% - «хорошо», 35 – «средне» и 24% - «плохо».

О проблемных возможностях

По уровню возможности передвигаться по городу Сумы оказались на последнем месте. При этом 13% респондентов негативно оценили свои возможности передвижения, 8% поставили «отлично», 23% - «хорошо» и 36% - «средне». Средний балл по сравнению с прошлым годом снизился до 3,3 (по пятибалльной системе). Лидер рейтинга – Харьков, где 77% респондентов считают, что передвижение по городу налажено на «отлично» и «хорошо» и только 3% - «плохо» при 17% - «средне». Затем идут Винница, Ривне и Чернигов. В соседнем с нами Чернигове две трети опрошенных оценили возможность передвижения по городу позитивно, в то время как в Сумах так считают меньше одной трети.

По возможности влиять на власть при принятии решений Сумы в верхней части списка. Хотя седьмое место в рейтинге обеспечили довольно-таки неутешительные результаты, причем по сравнению с прошлым годом они ухудшились: только 19% опрошенных высказались позитивно, при том что 25% сказали «плохо» и «ужасно», а 29% затруднились ответить. Лучше, чем в Сумах, с возможностью участвовать в принятии решений, по мнению опрошенных, дела обстоят в Ивано-Франковске, Луцке, Ривном, Виннице, Днепре и Житомире. Замыкает рейтинг Северодонецк, где минимальный процент опрошенных поставил позитивную оценку (2%), а «плохо» и «ужасно» - 59%.

По возможности разнообразно проводить досуг сумчане пятые снизу. Причем по сравнению с прошлым годом, с точки зрения опрошенных, ситуация ухудшилась резче, чем во всех остальных городах. В этом году только четверть респондентов оценили эту возможность позитивно, при 15% негативных отзывов и самом большом по Украине проценте затруднившихся ответить (24%), что может свидетельствовать о низком интересе жителей города к организации досуга. Первая позиция у Ивано-Франковска, где 58% жителей довольны своими возможностями отдыхать разнообразно (при 6% негативных оценок и 7% затруднившихся ответить). Последняя позиция опять-таки у Северодонецка – всего 7% положительных оценок, при трети отрицательных и 15% затруднившихся.

По возможности получить качественное образование Сумы третьи снизу. И снова по сравнению с прошлым годом оценка резко ухудшилась. Только 27% опрошенных возможность сумчан обучаться качественно оценили позитивно, 29% - на среднем уровне и 18% негативно. При этом четверть опрошенных (больше всего по Украине) затруднились ответить. Хуже, судя по опросу, учат только в Николаеве и Херсоне, где 24% позитива и до 20% негатива. Наивысшую оценку качеству образования в своем городе поставили жители Луцка: 54% - «отлично» и «хорошо», 38% - «средне» и всего 4% «плохо». Это единственный город, где положительных оценок больше половины.

По возможности самореализации горожан Сумы четвертые снизу. Всего лишь 21% респондентов считают, что в Сумах можно реализоваться и делать то, что любишь. При этом 24% диаметрально противоположного мнения. А 30% возможности самореализации оценивают на среднем уровне. По сравнению с прошлым годом оценки ухудшились, но незначительно. Ниже Сум в этом вопросе только Херсон, Николаев и Северодонецк, где положительные оценки дали меньше 17% опрошенных.

По возможности заниматься бизнесом Сумы шестые снизу. Причем бизнес-климат в Сумах за год обвалился резче, чем во всех остальных областных центрах. Только 9% опрошенных дали положительную оценку, в то время как 45% - негативную. И снова большой процент (39%) затруднившихся ответить. Выше остальных уровень возможностей заниматься предпринимательством оценили жители Луцка: треть положительно, при 18% - отрицательно. На нижней строчке рейтинга – Северодонецк, где только 1% опрошенных позитивно отозвался о бизнес-климате в городе, 27% дали отрицательную оценку, при 47% «трудно ответить».

По возможности получать достаточно денег за свою работу Сумы в тройке аутсайдеров, хотя, по оценкам опрошенных, ситуация по сравнению с прошлым годом немного улучшилась. Мизерные 5% позитивно оценили эту возможность - на «отлично» (1%) и «хорошо» (4%). В то время как 58% поставили негативную оценку - «плохо» (35%) и «ужасно» (23%), при самом большом среди всех городов проценте затруднившихся ответить (22%). Ниже Сум только Николаев и Северодонецк. Там до 70% участников опроса считают, что в их городах за работу платят недостаточно.

По возможности свободно реализовывать духовные потребности Сумы первые с конца. Судя по результатам опроса, за год произошло рекордное падение в этом вопросе. Меньше всего в Украине (только 18%) сумских респондентов оценили возможность духовной реализации положительно, в то время как отрицательную оценку дали 26% - это больше, чем в других городах. Опять-таки при наибольшем проценте затруднившихся ответить (29%). Самым свободным городом в духовном смысле участниками опроса признан Ивано-Франковск, где 76% респондентов поставили положительную оценку и всего 3% отрицательную.

В итоге по сведенному индексу оценки возможностей Сумы занимают пятую позицию с конца среди 24 городов-участников опроса.

Инфографику исследования можно посмотреть здесь