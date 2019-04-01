Экономика

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:35142

Роботодавець на Сумщині дещо пощедрішав

З метою забезпечення професійно-кваліфікаційного рівня шукачів роботи вимогам роботодавців, у першому кварталі 2019 року за сприяння обласної служби зайнятості 1,8 тис. безробітних проходили професійне навчання.

Зокрема, кількість безробітних, які навчалися у центрах професійно-технічної освіти служби зайнятості зросла на 4% та становила 1,7 тис. осіб. Найбільш поширеними професіями, які здобули безробітні, є зварник пластмас, перукар, манікюрник, продавець продовольчих та непродовольчих товарів, педикюрник, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування.

Протягом січня-березня 2019 року кількість, охоплених профорієнтаційними послугами становила 30,4 тис. чоловік, у т.ч. 16,6 тис., які мали статус зареєстрованого безробітного. Також профорієнтаційними послугами охоплено 9,1 тис. осіб, що навчаються у навчальних закладах різних типів, з них учні загальноосвітніх шкіл становили 8,1 тис. осіб.

Кількість безробітних на сьогодні, у порівнянні з відповідною датою 2018 року, збільшилась на 4% (на 0,6 тис. осіб) та становить 15,8 тис. Тих, хто отримує допомогу по безробіттю, збільшилось на 6% (на 0,7 тис.). Сьогодні її отримують 12,7 тис. осіб.

У загальній кількості зареєстрованих безробітних чоловіків 7 тис. осіб (44%), жінок – 8,8 тис. (56%). 28% зареєстрованих безробітних у віці до 35 років; 26% - від 35 до 45; 46% - понад 45. 43% зареєстрованих безробітних мали вищу освіту, 49% – професійно-технічну, 8% – загальну середню освіту.

За видами економічної діяльності серед зареєстрованих безробітних 24% раніше були зайняті у сільському, лісовому та рибному господарстві; 18% – у переробній промисловості, 16% - у торгівлі та ремонті; 12% – у державному управлінні, обороні, обов’язковому соціальному страхуванні.

 Серед зареєстрованих безробітних переважають представники найпростіших професій, робітники з обслуговування, експлуатації устаткування та машин, працівники сфери торгівлі та послуг.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до обласної служби дорівнює 3,2 тис. одиниць. Середній розмір заробітної плати вакансії 5,2 тис. грн. (на відповідну дату2018 -го – 4,4 тис. грн.).

Більшість вакансій спостерігаємо у сільському господарстві (34%), на підприємствах переробної промисловості (21%), в оптовій та роздрібній торгівлі (10%), у сфері державного управління (6%).

Найбільший попит роботодавців спостерігається на робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання устаткування та машин (32%), на кваліфікованих робітників з інструментом (16%).

Экономика Занятость Работодатели Служба занятости
view counter
view counter
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.