В Сумах покажут 3D-тур по Ватикану

Кто из нас не мечтал - закрыть глаза и в одно мгновение оказаться в самом сердце Италии. Уникальный показ фильма «Музеи Ватикана 3D» предоставит такую возможность всем зрителям - 22 ноября в 18:00 в кинотеатре «Планета кино».
«Музеи Ватикана в 3D» - это масштабная постановка, над которой работала команда из 40 профессионалов. Благодаря уникальному сочетанию 3D и объемных технологий, зрители словно попадают внутрь самих произведений: «попадают внутрь» картины Караваджо, «касаются» статуй Лаокоона и Бельведерского торса, пленяются статуями Сикстинской капеллы, которые никогда не имели такого реалистичного вида как на экране. Всего было отснято более 40 фресок и картин.
Впервые для съемок были использованы камеры Ultra HD 4K / 3D и техника придания объема изображению, которую в кино используют Джеймс Кэмерон и Тим Бертон. В кинозале вас ждет уникальная и потрясающая путешествие, благодаря какой вы откроете для себя старинную и скрытую от посторонних глаз красоту музеев Ватикана, сохраняют бесценные произведения мирового искусства всех исторических эпох.
Билеты на показ «Музее Ватикана в 3D» уже в продаже - http://www.kisff.org/the-vatican-museums
https://cabinet.planetakino.ua/hall/?show_id=412875&theatre_id=pk-sumy&_ga=2.176757413.1499985958.1510835188-1522341451.1476708232®
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