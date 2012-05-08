Досуг

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 07:15174

В Сумах покажут 3D-тур по Ватикану

3D-тур по Ватикану и его музеям в кино «Музеи Ватикана 3D» ожидает сумчан 22 ноября.

Кто из нас не мечтал - закрыть глаза и в одно мгновение оказаться в самом сердце Италии.  Уникальный показ фильма «Музеи Ватикана 3D» предоставит такую возможность всем зрителям - 22 ноября в 18:00 в кинотеатре «Планета кино».

«Музеи Ватикана в 3D» - это масштабная постановка, над которой работала команда из 40 профессионалов. Благодаря уникальному сочетанию 3D и объемных технологий, зрители словно попадают внутрь самих произведений: «попадают внутрь»  картины Караваджо, «касаются» статуй Лаокоона и Бельведерского торса, пленяются статуями Сикстинской капеллы, которые никогда не имели такого реалистичного вида как на экране. Всего было отснято более 40 фресок и картин.

Впервые для съемок были использованы камеры Ultra HD 4K / 3D и техника придания объема изображению, которую в кино используют Джеймс Кэмерон и Тим Бертон. В кинозале вас ждет уникальная и потрясающая путешествие, благодаря какой вы откроете для себя старинную и скрытую от посторонних глаз красоту музеев Ватикана, сохраняют бесценные произведения мирового искусства всех исторических эпох.

Билеты на показ «Музее Ватикана в 3D» уже в продаже - http://www.kisff.org/the-vatican-museums

https://cabinet.planetakino.ua/hall/?show_id=412875&theatre_id=pk-sumy&_ga=2.176757413.1499985958.1510835188-1522341451.1476708232®

Досуг Ватикан Кино Планета кино
view counter

По тематике

16 ноября - Лондонская королевская опера в кино
15.11.2017 14:58

16 ноября - Лондонская королевская опера в кино

Только один день, 16 ноября, в 20:00 единственный показ одной из самых популярных постановок Лондонской королевской оперы - "Богема"...

Воскл! Впервые. На 100% сумское кино
20.10.2016 14:28

Воскл! Впервые. На 100% сумское кино

Предпремьерный показ первого сумского полнометражного фильма «Воскл!», съемки которого начались еще в 2007 году, прошел в среду, 12 октября в...

В Сумах День украинского кино отметили вечером
15.09.2015 16:40

В Сумах День украинского кино отметили вечером

Вечером 12 сентября в «Агенції промоції «Суми» организовали бесплатный просмотр 10 украинских короткометражек....

В Сумах запустили новый мотор для любителей видео
02.03.2015 18:16

В Сумах запустили новый мотор для любителей видео

В Сумах прошел пятый фестиваль аматорского кино «Мотор»....

В Сумах — кино и немцы
08.05.2012 18:24

В Сумах — кино и немцы

В День Победы состоится премьерный показ короткометражного художественного фильма «Трое, любовь и война», снятого сумчанами... 4

view counter

Новости

Полиция Сумщины раскрыла девять наркопреступлений
Сегодня 11:18
Суд обязал сумчанку перенести дымоход, который выходил в окна соседки
Сегодня 11:10
Сумские коммунальщики перепутали вело- с пешеходной дорожкой
Сегодня 10:38
Сумские баскетболисты вылетели из Кубка Украины
Сегодня 10:37
В Сумах провели кубок Украины по дзюдо
Сегодня 09:59
Девятка снова без воды
Сегодня 09:28
В Шосткинском полку Нацгвардии проверили и освятили технику
Сегодня 09:25
В Сумах прошла выставка «Энергоэффективность-2017»
Сегодня 08:48
Патрульные задержали двух наркоманов
Сегодня 08:18
Подозреваемый во взяточничестве судья сообщил о вмешательстве в его деятельность как судьи
Сегодня 08:03
Мэр Тростянца возглавил Федерацию легкой атлетики Сумщины
Вчера 20:02
На парковке универмага «Киев» 18-летний запорожец размахивал пистолетом
Вчера 17:40
Новости партнеров
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Свингер» Миккель Мюнх-Фальс (Дания, 2016)
«Свингер» Миккель Мюнх-Фальс (Дания, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 22:10
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:30 17:00 21:20
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:30 17:00 21:20
«Обитель теней» Серхио Х. Санчес (Испания, 2017)
«Обитель теней» Серхио Х. Санчес (Испания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 20:00 23:00
«Лига справедливости» Зак Снайдер (США, 2017)
«Лига справедливости» Зак Снайдер (США, 2017)
Кино Космос
14:05 – 40 грн. 18:40 – 50 грн.
«Клаустрофобия» Уилл Верник (США, 2017)
«Клаустрофобия» Уилл Верник (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 19:30
«Женись на мне, чувак» Тарек Будали (Франция, 2017)
«Женись на мне, чувак» Тарек Будали (Франция, 2017)
Кино Дружба
16-35 - 50 грн.
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.