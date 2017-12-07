Досуг

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:32130

Лондонская королевская опера в кино: Риголетто

21 февраля в Сумах KyivMusicFilm при поддержке Британского Совета в Украине представляет уникальную возможность посетить в кинотеатре "Планета кино" оперу "Риголетто", в рамках сезона лондонской Королевской Оперы на большом экране.

В 1855 году Джузеппе Верди написал, что «Риголетто» - его лучшая опера. Чтобы ее поставить, композитору пришлось преодолеть государственную цензуру - цензоры выступали против изображения аморального правителя. Тем не менее, премьера оперы в 1851 году имела огромный успех. В течение следующих 10 лет ее исполняли 250 раз, и с тех пор она неизменно остается одной из самых популярных опер в мире.
 
В основе сюжета оперы Джузеппе Верди, поставленной Дэвидом Маквикар для Королевского оперного театра - тема соблазнения невинных. Риголетто - придворный шут герцога Мантуанского - был проклят отцом одной из девушек, которых он соблазнил. И когда герцог соблазняет дочь Риголетто Джильду, кажется, что проклятие сбывается ...
 
В этой опере звучат музыкальные шедевры Верди - всем хорошо знакома ария Герцога, в исполнении Майкла Фабиано, «La donna è mobile», в которой он выражает свое презрение к женскому полу, протяженные лирические дуэты Джильды (Люси Кроу) с Риголетто (Дмитрий Платаниас) и Герцогом, а также замечательный квартет в третьем действии, в котором голоса магическим образом сплетаются в единое целое, когда опера уже приближается к своему трагическому финалу.
 
Показ пройдет в кинотеатре "Планета кино" в 20:00.
 
 
Досуг Кино Опера
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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