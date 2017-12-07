Лондонская королевская опера в кино: Риголетто

14 февраля в Сумах зрители будут иметь возможность в формате 3D увидеть первый фильм о жизни и творчестве одного из...
25 января жителей Сум приглашают в новый уникальный 3D-тур «Собор Святого Петра и Патриаршие базилики Рима в 3D», который даст...
11 января в Сумах в кинотеатре "Планета кино" состоится показ фильма-экскурсии «Леонардо да Винчи: Гений в Милане», который продолжит серию...
20 декабря, накануне Рождества, Британский Совет в Украине приглашает сумчан почувствовать праздничное настроение и окунуться в волшебную историю девочки...
21 декабря в Сумах покажут уникальный 3D-кинотур к жемчужине Италии - Флоренции, в самом сердце которой расположился роскошный старинный дворец,...