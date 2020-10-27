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Мария Каша
Мария Каша
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"Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии" - проходной двор?

Руководство "Клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии" на своей странице в Facebook объявило о платных проведениях анализов на COVID-19

Сумщина в "красной" зоне, показатели количества заражённых растёт с каждым днём, умерших тоже... а потому теперь абсолютно любой человек может наведаться в "Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии" для проведениях платных анализов на выявления у себя смертоносной инфекции COVID-19:

https://www.facebook.com/polohovyybudynokPresvyatoyiDivyMari/photos/a.163311565025230/421826305840420/.

А почему бы не заработать на этом?

Welcome!

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Общество CoVID-19 Карантинные меры Платные анализы Роддом

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