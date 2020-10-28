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Сегодня 14:02216

И тут такая новость!

Сумчанка откровенно возмущена политикой администрации в лице главврача «Клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии» Ольги Чирвы в погоне за быстрой наживой в пик заболеваемости на смертоносную коронавирусную инфекцию CoVID-19 в сумской "красной" зоне

Сумчанка Ольга Щербина на странице «Клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии» социальной сети Facebook откровенно не скрывает своего возмущения политикой администрации в лице главврача Ольги Чирвы в погоне за быстрой наживой в пик заболеваемости на смертоносную коронавирусную инфекцию CoVID-19:

"Странная позиция администрации роддома о том, что делать тест будут всем желающим, неважно беременна женщина или нет. Будучи на учёте по беременности в женской консультации неоднократно слышала недовольство тем, что беременные приходят с мужчинами, по коридорам ходят "посторонние люди" тем самым подвергая опасности персонал и пациентов. Также удивляет то, что в связи с коронавирусом партнёрские роды запрещены. И тут такая новость! Теперь ждите волну желающих сделать этот тест, поскольку ваша цена чуть ли не самая низкая в г. Сумы."

P.S. Дорогие сумчанки, пусть потом ваши родственники не ломают головы, где вы, ваши мужчины и дети могли подхватить смертоносный вирус CoVID-19!

Фото
  • Администрация «Клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии» в лице главврача Ольги Чирвы рекламирует свои платные услуги для всех желающих под подозрением на коронавирусную инфекцию CoVID-19
  • Сумчанка откровенно возмущена политикой администрации в лице главврача «Клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии» Ольги Чирвы в погоне за быстрой наживой в пик заболеваемости на смертоносную коронавирусную инфекцию CoVID-19 в сумской "красной" зоне
Общество CoVID-19 Карантинные меры Ольга Чирва Платные анализы Роддом

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