И тут такая новость! Сумчанка откровенно возмущена политикой администрации в лице главврача «Клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии» Ольги Чирвы в погоне за быстрой наживой в пик заболеваемости на смертоносную коронавирусную инфекцию CoVID-19 в сумской "красной" зоне

Сумчанка Ольга Щербина на странице «Клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии» социальной сети Facebook откровенно не скрывает своего возмущения политикой администрации в лице главврача Ольги Чирвы в погоне за быстрой наживой в пик заболеваемости на смертоносную коронавирусную инфекцию CoVID-19:



"Странная позиция администрации роддома о том, что делать тест будут всем желающим, неважно беременна женщина или нет. Будучи на учёте по беременности в женской консультации неоднократно слышала недовольство тем, что беременные приходят с мужчинами, по коридорам ходят "посторонние люди" тем самым подвергая опасности персонал и пациентов. Также удивляет то, что в связи с коронавирусом партнёрские роды запрещены. И тут такая новость! Теперь ждите волну желающих сделать этот тест, поскольку ваша цена чуть ли не самая низкая в г. Сумы."

P.S. Дорогие сумчанки, пусть потом ваши родственники не ломают головы, где вы, ваши мужчины и дети могли подхватить смертоносный вирус CoVID-19!

