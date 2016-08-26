На Харьковщине похоронили уроженца Сум, погибшего в АТО

46-летний сумчанин погиб под Марьинкой 2 января. Как именно - пока неизвестно. В 2014 он мобилизовался, затем перевелся на контракт, служил в 92 механизированной бригаде, сообщает UA:СУМИ.
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