На Харьковщине похоронили уроженца Сум, погибшего в АТО В городе Лозовая Харьковской области 6 января похоронили уроженца Сум Сергея Петрищева.

46-летний сумчанин погиб под Марьинкой 2 января. Как именно - пока неизвестно. В 2014 он мобилизовался, затем перевелся на контракт, служил в 92 механизированной бригаде, сообщает UA:СУМИ.