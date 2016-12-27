Громады Сумщины подали на финансирование из ГФРР 72 проекта Сумма инвестиционных программ, разработанных новообразованными территориальными громадами, составляет 114 млн гривен.

Как сообщили в Департаменте экономического развития и торговли облгосадминистрации, треть местных инициатив, претендующих на финансирование из Государственного фонда регионального развития в 2017 году, составляют проекты, разработанные новообразованными громадами. Больше всего их подали Зноб-Новгородская Середина-Будского (12), Николаевская Белопольского (10), Недригайловская ( и Шалыгинская Глуховского (7) районов. Всего на рассмотрение соответствующей комиссии уже поступило 245 проектов на общую сумму 432 млн гривен.

Проекты громад направлены на развитие сельских территорий, улучшение материально-технической базы лечебных и образовательных учреждений, инфраструктуры общин, ремонта дорог, внедрения мероприятий по энергосбережению, реконструкцию водопроводов, восстановление уличного освещения и т.д.

Напомним, что срок подачи заявок на финансирование из Государственного фонда регионального развития продлен до 10 февраля 2017 года.