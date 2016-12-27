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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:30195

Громады Сумщины подали на финансирование из ГФРР 72 проекта

Сумма инвестиционных программ, разработанных новообразованными территориальными громадами, составляет 114 млн гривен.

Как сообщили в Департаменте экономического развития и торговли облгосадминистрации, треть местных инициатив, претендующих на финансирование из Государственного фонда регионального развития в 2017 году, составляют проекты, разработанные новообразованными громадами. Больше всего их подали Зноб-Новгородская Середина-Будского (12), Николаевская Белопольского (10), Недригайловская (Cool и Шалыгинская Глуховского (7) районов. Всего на рассмотрение соответствующей комиссии уже поступило 245 проектов на общую сумму 432 млн гривен.

Проекты громад направлены на развитие сельских территорий, улучшение материально-технической базы лечебных и образовательных учреждений, инфраструктуры общин, ремонта дорог, внедрения мероприятий по энергосбережению, реконструкцию водопроводов, восстановление уличного освещения и т.д.

Напомним, что срок подачи заявок на финансирование из Государственного фонда регионального развития продлен до 10 февраля 2017 года.

Экономика ГФРР ОТГ
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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