В Сумах всего 131 участник АТО получил разрешение на разработку проектов землеустройства В 2016 году решением городского совета было предоставлено 131 разрешение на разработку проектов землеустройства по отводу земельных участков участникам АТО, боевых действий, членам семьи погибшего участника АТО.

С начала выполнения своих полномочий департаментом обеспечения ресурсных платежей (с 5 мая 2016 года) по вопросу выделения земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства, огородничества и гаражного строительства до этого структурного подразделения обратились 253 участники АТО.

По состоянию на 23 декабря прошлого года решением городского совета было предоставлено 131 разрешение на разработку проектов землеустройства по отводу земельных участков участникам АТО, боевых действий, членам семьи погибшего участника АТО.

Также были утверждены проекты по землеустройству относительно отвода земельных участков и предоставлена в собственность 44 земельных участка участникам АТО и 25 участка членам семей погибших участников антитеррористической операции.

Кроме того, городским советом 7 июля 2016 года было принято решение «О предоставлении в постоянное пользование земельных участков», которым было предоставлено управлению капитального строительства и дорожного хозяйства городского совета в постоянное пользование земельные участки для строительства жилой социальной инфраструктуры с озеленением территории общего пользования для улучшения жилищных условий участникам АТО и членам семей погибших воинов АТО в районе ул. Нахимова, площадью 22,2866 га и пр-та Казацкий, площадью 3,8959 га.