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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:11671

Ультиматум для «Лавины»: или лестница, или пешеходный переход

Мэр Сум поставил ультиматум для ТРЦ «Лавина»: или оборудование спуска напротив ТРЦ, или демонтаж светофора и пешеходного перехода.

Сегодня, 30 января, на аппаратном совещании в мэрии обсуждался вопрос оборудования спуска к пешеходному переходу возле ТРЦ «Лавина».

- Скажите, там есть остановка? – спросил мэр Сум Александр Лысенко у начальника транспортного отдела Сергея Яковенко.

- Нет, эта остановка не входит в список, утвержденных исполкомом, - ответил тот.

- Хорошо. Какова позиция ТРЦ «Лавина»? – спросил мэр у начальника отдела торговли, быта и защиты прав потребителей Олега Дубицкого.

- Позиция неизвестна, потому что руководство до сих пор не дало ответ на наше письмо, - ответил тот. – Устно не говорят ни «нет», ни «да». Якобы тех руководителей, которые могут сейчас принять такое решение, сейчас нет в Украине. Это устная информация.

- А с «Сумбудом» общались? Они там начали строить большой микрорайон…

- Мы к «Сумбуду» обратились с письмом, сейчас они его обрабатывают, - ответил директор гордепартамента инфраструктуры Григорий Яременко.  – Пока ответа нет.

- Так, что касается размещения там остановки, вопрос снят, - подытожил мэр. – Решение исполкома есть – остановки там нет. Что касается спуска, давайте направим «Лавине» письмо за моей подписью. Если они не будут реагировать, тогда мы будем реагировать соответствующим образом. До весны там должны быть ступеньки, как хотите. Или убираем светофор и пешеходный переход. Люди не могут идти в никуда. Все понятно?

Общество Лавина
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