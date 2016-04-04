Сумчан зовут на генеральную уборку города Исполнительный комитет определил сроки проведения общегородского месячника по благоустройству областного центра.

В этом году начнется он на две недели раньше, чем в предыдущие годы, - продлится с 13 марта по 14 апреля. Наводить порядок в городе призывают всех жителей. В течение месячника запланированы и дни общегородских толок по благоустройству, наведению надлежащего санитарного состояния и озеленения территории города. Это пятница и суббота: 17 и 18 марта, а также 24 и 25 марта.

Напомним, что предприятия, учреждения, организации города имеют определенные закрепленные за ними территории для уборки, очистить прилегающие к офису, магазину или иным заведениям участки должны и их владельцы. К участию в субботнике могут присоединиться все желающие, которым определят место и организуют вывоз мусора. Для этого необходимо позвонить в управление «Инспекция по благоустройству. Сумы» по тел. 700-605.

Коммунальные предприятия и организации по обслуживанию жилья имеют специализированную технику, которая применяется для уборки, которые могут предоставить свои соответствующие услуги. Обращайтесь в Департамент инфраструктуры города по тел.: (0542) 700-590 и КП «Дорремстрой»: (0542) 700-120.