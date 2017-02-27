Криминогенная ситуация в Сумах за неделю По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1475 заявлений и сообщений.

Сообщений с признаками криминального правонарушения было принято 157, из них раскрыты – 65, а именно: 5 фактов причинения телесных повреждений, 17 краж, 7 случаев мошенничества, 3 хулиганства, 25 фактов незаконного оборота наркотиков и 1 факт незаконного обращения с оружием. Также за прошлую неделю составлен 132 протокола об административных правонарушениях.

Также за неделю отчиталась и патрульная полиция, инспекторы которой проработали 1650 вызовов и заданий. В сфере обеспечения безопасности дорожного движения составили 326 админматериалов, из них за управление в состоянии опьянения – 18. По линии общественной безопасности составлено 146 административных материалов. По горячим следам раскрыто 24 преступлений.