Больше всего проектов регионального развития в рамках ГФРР в 2017 году завершено на Сумщине Сумщина завершила 44 объекта регионального развития в рамках ГФРР.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

В 2017 году на уровне страны на софинансирование инвестиционных проектов регионального развития в рамках ГФРР из местных бюджетов привлечено рекордный объем средств - почти 1,17 млрд грн. Это более 33% от всего объема финансирования ГФРР, которое в прошлом году составило 3,5 млрд грн.

Он сообщил, что в рамках ГФРР в 2017 году было начато 790 инвестиционных программ в регионах Украины. «Завершено и сдано в эксплуатацию 399 объектов. Это строительство и реконструкция социальных объектов (больницы, школы, детские сады), восстановление мостовой инфраструктуры, проведения термомодернизации и т.п. Больше всего объектов завершено в Тернопольской (44), Сумской (44), Закарпатской (41), Черниговской (33) областях», - отметил Геннадий Зубко. - В 2018 году мы увеличили объем финансирования ГФРР до 6 млрд грн. Регионы имеют почти вдвое больше возможностей и ресурсов на развитие инфраструктуры».