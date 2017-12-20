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Елена Адаменко
Елена Адаменко
Сегодня 14:431177

В Верховной Раде раздают чернуху про главного СБУшника Сумщины (обновлено, +комментарий)

Сегодня, 16 января, на рабочих местах нардепов от БПП засветился самиздат об олигархе Буткевиче, в котором целая страница посвящена начальнику управления СБУ в Сумкой области Владиславу Косинскому.

Об этом сообщили наши коллеги, освещающие события в ВР. По их информации, журналы раздавали представители радикального лагеря. Напомним: именно Сумская СБУ расследует дело о финансировании терроризма лицами, которых связывают с днепропетровской компанией «S.Group», имеющей отношение к близким нардепа от Радикальной партии Сергея Рыбалки. Речь идет о торговле на оккупированных территориях снеками и сухариками «Козацька розвага».

Пресс-секретарю УСБУ в Сумской области Олесе Рапуте мы переслали фото этого самиздата с просьбой предоставить комментарий начальника УСБУ Косинского относительно достоверности или недостоверности изложенной в нем информации. Г-жа Рапута сказала, что попытается связаться с руководителем, но в настоящее время он якобы в отпуске.

Начальник управления СБУ в Сумской области Владислав Коссинский прокомментировал «Данкору» информацию, распространенную о нем в журнале, который раздавали сегодня в Верховной Раде Украины.

«Управление СБУ в Сумской области выполняло и в дальнейшем будет выполнять задачи по защите безопасности государства, в частности, по противодействию финансированию терроризма и другим отнесенным к подследственности СБУ преступлениям.

Жаль, что отдельные лица тратят средства и силы на мелочные пиар-акции вместо того, чтобы направить свою энергию и усилия на развитие государства», - сообщил г-н Косинский.

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Право Владислав Косинский
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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