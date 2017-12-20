Главный СБУшник Сумщины прокомментировал чернуху на себя в Верховной Раде

«Управление СБУ в Сумской области выполняло и в дальнейшем будет выполнять задачи по защите безопасности государства, в частности, по противодействию финансированию терроризма и другим отнесенным к подследственности СБУ преступлениям.
Жаль, что отдельные лица тратят средства и силы на мелочные пиар-акции вместо того, чтобы направить свою энергию и усилия на развитие государства», - сообщил г-н Косинский.
Напомним: сегодня в Верховной Раде Украины распространяли журнал, посвященный украинскому олигарху Буткевичу, одна из страниц которого была посвящена г-ну Косинскому.
Сегодня, 16 января, на рабочих местах нардепов от БПП засветился самиздат об олигархе Буткевиче, в котором целая страница посвящена начальнику...