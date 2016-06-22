Более тысячи жителей Сумщины подписали в 2017 году контракт на военную службу Об особенностях срочной службы и службы по контракту шла речь во время брифинга в облгосадминистрации.

По словам заместителя военного комиссара областного военного комиссариата Сергея Харченко, женщины составляют около 10 процентов от общей численности контрактников.

Относительно контрактной службы, минимальная зарплата контрактника составляет 7200 гривен. Если служба проходит непосредственно на линии соприкосновения, то дополнительно выплачивается 10 000 гривен к зарплате. Контрактнику предоставляется ежегодный отпуск с сохранением заработной платы от 30 до 45 дней, в зависимости от выслуги.

Как отметил вр.и.о. начальника управления взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы облгосадминистрации Михаил Криворотенко, сейчас перед местными властями стоит задача поощрять тех, кто подписывает контракт, и предоставлять единовременную материальную помощь. Такие примеры в области есть. Сейчас рассматривается также возможность постоянной поддержки членов семей контрактников.

Как позитив и дополнительный стимул контрактники называют также введение выплаты средств военнослужащим, проходящим военную службу в пункте постоянной дислокации, средств на наем жилья.

Сергей Харченко отметил, что контракт подписывается на 6 месяцев для тех, кто проходил службу с 2014 года и до сих пор. Срок первого контракта тех, кто служил до 2014 года или впервые идет в армию, составляет 3 года.

Задачи по призыву на срочную службу в прошлом также был выполнены, отметил Михаил Криворотенко. В течение трех призывов на срочную военную службу в ряды Вооруженных Сил Украины было призвано 877 человек.

Солдаты срочной службы не направляются в зону проведения антитеррористической операции, а служат исключительно в тыловых воинских частях и не приобщаются к военным действиям; за каждым призывником сохраняется рабочее место и среднемесячная заработная плата; после прохождения службы есть перспектива устроиться на работу в правоохранительные органы, другие военные формирования с хорошим соцпакетом.

Сейчас средняя зарплата в ВСУ стартует от 10 000 гривен. Если лицо желает в дальнейшем учиться, оно имеет преимущественное право при поступлении в учебное заведение. Члены их семей имеют преимущественное право при приеме на работу и на оставление на рабочем месте при сокращении численности работников предприятия. Кроме того, в этом году увеличено до 6400 гривен размер единовременной материальной помощи лицу, которое проходит срочную службу.