Сумские военные ищут пополнение в школах

По инициативе командующего войсками оперативного командования «Север» генерал-лейтенанта Владимира Кравченко на проведение мероприятий агитационной работы в учебных заведениях Сумской области было направлено рабочую группу под личным руководством начальника группы по работе с сержантами управления оперативного командования старшего прапорщика Алексея Глинина.
Ее цель будет заключаться в разъяснении непосредственно на местах условий и особенностей прохождения военной службы по контракту, социальных льгот и перспектив карьерного и профессионального роста. Старшеклассники сумских школ № 6, 7, 9, 10 и будущие выпускники профессионально-технических заведений № 2, 6, 11, 16 и Машиностроительного колледжа в течение 19 и 20 февраля ознакомились со всеми преимуществами военной службы по контракту, просмотрели ролики о воинские подразделения ВС Украины.
Комплектование армейских рядов военнослужащими-контрактниками является одним из приоритетных направлений, которое требует внимания соответствующих структур как в городах и райцентрах, так и в каждом поселке региона, - отметил главный старшина Алексей Глинин.
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