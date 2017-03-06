Суд продлил срок ареста подрывнику банкоматов Определением суда продлен срок пребывания под стражей до 25 июня.

В связи с заявлением защитника 27 апреля суд отложил рассмотрение уголовного производства в отношении гражданина, обвиняемого в серийном подрыве банкоматов для завладения деньгами, а также в завладении чужим транспортом и посягательстве на жизнь полицейского, сообщает пресс-служба Заречного суда Сум.

Следующее судебное заседание состоится в 10:00 1 июня.

Напомним, обвиняемый в течение августа 2016-го — февраля 2017 года на территории г. Сумы и в Сумской области проникал в нежилые помещения, в которых находились банкоматы, и с помощью взрывного устройства повреждал корпуса банкоматов. Таким образом злоумышленник похищал денежные средства с банкоматов.

23 февраля при повреждении очередного банкомата злоумышленника заметили сотрудники полиции Сумской области. Чтобы избежать задержания, обвиняемый выстрелил из огнестрельного оружия в правоохранителя и этим тяжело его ранил.

Кроме того, мужчина пытался скрыться с места совершения преступления на служебном автомобиле работников полиции.