Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:20188

Суд продлил срок ареста подрывнику банкоматов

Определением суда продлен срок пребывания под стражей до 25 июня.

В связи с заявлением защитника 27 апреля суд отложил рассмотрение уголовного производства в отношении гражданина, обвиняемого в серийном подрыве банкоматов для завладения деньгами, а также в завладении чужим транспортом и посягательстве на жизнь полицейского, сообщает пресс-служба Заречного суда Сум.
Следующее судебное заседание состоится в 10:00 1 июня.
Напомним, обвиняемый в течение августа 2016-го — февраля 2017 года на территории г. Сумы и в Сумской области проникал в нежилые помещения, в которых находились банкоматы, и с помощью взрывного устройства повреждал корпуса банкоматов. Таким образом злоумышленник похищал денежные средства с банкоматов.
23 февраля при повреждении очередного банкомата злоумышленника заметили сотрудники полиции Сумской области. Чтобы избежать задержания, обвиняемый выстрелил из огнестрельного оружия в правоохранителя и этим тяжело его ранил.
Кроме того, мужчина пытался скрыться с места совершения преступления на служебном автомобиле работников полиции.

Право Взрыв банкомата
view counter

По тематике

17.11.2017 15:12

Подрыватель банкоматов, ранивший полицейского, остается под стражей

По ходатайству прокуратуры злоумышленник, совершивший покушение на жизнь полицейского и повредивший 8 банкоматов, остается под стражей....

03.11.2017 13:12

Подрывнику банкоматов, который тяжело ранил сумского полицейского, грозит пожизненное заключение

Напомним: 23 февраля этого года в Сумах, на Химгородке, дежурный наряд полиции охраны задержал мужчину, который подрывал банкоматы и забирал...

Раненый при задержании грабителя полицейский получил орден от президента (видео)
08.08.2017 16:39

Раненый при задержании грабителя полицейский получил орден от президента (видео)

4 августа старший сержант полиции Виктор Игнатенко за личное мужество, проявленное при исполнении служебного долга, весомый вклад в борьбу с...

20.04.2017 09:52

Бывшему СБУшнику, который подорвал банкомат и ранил полицейского, продлили срок содержания под стражей

19 апреля следственный судья Заречного райсуда удовлетворил ходатайство старшего следователя, продлив срок содержания под стражей подозреваемого в ограблении банкомата до...

06.03.2017 08:44

Раненного грабителем сумского полицейского наградили «За заслуги» перед городом

Сегодня, 6 марта, на аппаратном совещании мэр Сум Александр Лысенко вручил отцу Виктора Игнатенко заслуженную награду....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.