В Сумах перенесли суд над подрывником банкоматов

30 января в связи с неявкой защитника отложено рассмотрение уголовного производства в отношении гражданина П., который обвиняется в совершении ряда уголовных преступлений:
ч. 2 ст. 15 - ч.3 ст. 185 УК Украины (законченное покушение на тайное хищение чужого имущества, совершенное повторно, соединенное с проникновением в помещение);
ч.3 ст. 185 УК Украины (кража, совершенная повторно, соединенная с проникновением в помещение);
ч.2 ст.194 УК Украины (умышленное повреждение чужого имущества, а именно банкоматов, путем взрыва);
ч. 3 ст. 15 - ч.3 ст. 185 УК Украины (незаконченное покушение на тайное хищение чужого имущества, совершенное повторно, соединенное с проникновением в хранилище);
ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, боевых припасов, без предусмотренного законом разрешения);
ч.4 ст. 187 УК Украины (разбой, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений);
ч.2 ст.194 УК Украины (умышленное повреждение чужого имущества, а именно банкоматов, путем взрыва);
ч.3 ст.15 - ч.3 ст.289 УК Украины (незаконченное покушение на незаконное завладение транспортным средством повторно, с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья);
ст. 348 УК Украины (посягательство на жизнь сотрудника полиции охраны).
Следующее судебное заседание состоится 20 февраля 2019 в 13 час. 30 мин.
В этот же день постановлением суда продлен срок содержания под стражей обвиняемого П. до 22 марта 2019 года.
Информационно: гражданин П. обвиняется в том, что в течение августа 2016 года - феврал 2017 года на территории г. Сумы и других населенных пунктов Сумской области проникал в помещения, в которых находились банкоматы, и с помощью взрывного устройства повреждал корпуса банкоматов. Таким образом обвиняемый имел целью похищения денежных средств, которые там находились.
23 февраля 2017 года около 3 час. 55 мин. обвиняемый, при повреждении очередного банкомата, был замечен сотрудниками Управления полиции охраны в Сумской области. В дальнейшем, чтобы избежать задержания, обвиняемый бросил сумку с деньгами, совершил выстрелы из огнестрельного оружия и нанес работнику полиции огнестрельные ранения. Кроме того обвиняемый пытался скрыться с места совершения преступления на служебном автомобиле работников полиции, сообщает пресс-служба Заречного райсуда Сум.
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