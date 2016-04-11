В Сумах начинают строительство возле Спасо-Преображенского собора

Об этом сегодня, 20 августа, на аппаратном совещании в мэрии сообщил первый заммэра Владимир Войтенко.
- А что у нас по забору на Соборной? – поинтересовался мэр Сум Александр Лысенко. – Есть будущее у этого забора?
- Я общался с застройщиком, - поднялся Владимир Войтенко. – Уже на этой неделе планируют начинать работы: фундамент, укрепление…
- А они не выходят за границы первой линии? Ни балконы, ни крыльцо?
- Не выходят. Там была одна проблема, но ее уже решили. По проекту это должно быть одлной из самых красивых зданий в Сумах.
Напомним: котлован на Соборной, вырытый 10 лет назад, уже не раз пытались вернуть к жизни. Тот же В.Войтенко в 2016 году говорило, что работы должны начаться в мае того года.
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