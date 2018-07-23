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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 16:35196

Конотоп рискует остаться без финансирования здравоохранения

На Сумщине уже подписано более 388 тысяч деклараций с врачом.

Об этом во время аппаратного совещания в облгосадминистрации сообщил начальник управления ОГА Сергей Бутенко.

По его словам, в этом вопросе сегодня активизировались Сумы, где уже заключено 78 тыс. сделок или почти 30% от всего населения. Заработали в этом направлении и Ромны (8% жителей города уже имеют своего врача).

«Лидером по подписанию деклараций является Тростянецкий район - почти 60% или более 20 тыс. деклараций, - отметил Сергей Бутенко. - А вот ситуация в Шостке и Конотопе оставляет желать лучшего, где охват декларациями 5% и 4% соответственно. Более того, если в Конотопе быстрее не примут решение об автономизации медицинских учреждений, есть большая угроза, что они не попадут даже в последнюю очередь, и с 1 января «первичка» в городе просто не будет финансироваться из госбюджета».

Общество Декларации с врачами

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