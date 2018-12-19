За ночь в Сумах провели 7 обысков в рамках дела о гибели ребенка Об этом сообщил сегодня, 3 января, руководитель Сумской местной прокуратуры Валерий Могильный во время совместного брифинга с начальником Сумского горотдела полиции Павлом Карабутой.

- Погибшему ребенку было 2,5 месяца. Мальчик родился 18 октября 2018 года, - рассказал начальник Сумского горотдела полиции Павел Карабута. – Смерть наступила в результате асфиксии, а также перелома основы черепа. Это предварительно, на время осмотра. В данное время производится вскрытие, после которого будет окончательно установлена причина смерти.

- Капитальный ремонт лифта был проведен в 2017 году, - поделился руководитель Сумской местной прокуратуры Валерий Могильный. – Но, несмотря на это и на гарантийный срок лифт начал ломаться уже через полгода. Дважды он совсем останавливался, а на протяжении двух последних месяцев было 4 случая, когда он ломался, в том числе двери до конца не закрывались или наоборот – двери были закрыты, а лифт ездил между этажами. Именно поэтому жители звонили на аварийную службу.

Подозрение было оглашено директору ООО «ГорСумылифт» и электромонтеру, который подключил две клеммы, чтобы лифт ездил с открытыми дверями. По мнению прокуратуры, во время трагедии кто-то вызвал лифт снизу, и он поехал с незакрытыми дверями, задавив ребенка.

За ночь было проведено 7 обысков в департаменте инфраструктуры, ЖЭКе «Домком Сумы», ООО «Горсумылифт» и КП «Сумытеплоэнергоцентраль».

Как стало известно, кроме договора на капитальный ремонт лифта, был еще договор технического обслуживания лифта, который подписали три стороны: «Домком Сумы», «Сумытеплоэнергоцентраль» и «Горсумылифт».

Теперь правоохранители будут изучать эти договора и причинно-следственные святи, приведшие к трагедии.