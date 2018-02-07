За неделю рыбоинспекторы обнаружили 26 природоохранного законодательства За неделю из незаконного оборота изъято 19 кг биоресурсов, сообщает Сумской рыбоохранный патруль.

В период с 16 по 22 января работниками Сумского рыбоохранного патруля было осуществлено 20 рейдов по водоемам и рынках области. В ходе этих рыбоохранных мероприятий разоблачены 26 нарушений природоохранного законодательства. В частности, составлено 16 протоколов по ч. 3 ст. 85 КоАП, два - по ч. 4 ст. 85 КУоАП, семь - по ч. 1 ст. 88-1 КУоАП и один бесхозный акт.

«В течение недели нарушителям начислено штрафов на сумму 1292 грн. У граждан изъято 19,3 кг водных биоресурсов и 4 ед. запрещенных орудий лова», - сообщили в ведомстве.

Например, 16 января в Белопольском районе на р. Вир, вблизи г. Ворожба обнаружены две бесхозные сетки. Составлен соответствующий акт.

Чуть позже в с. Беловоды Роменского района инспекторами задержан нарушитель, который, используя острога, добыл одну щуку. Убытки составили 340 грн. На мужчину оформлен протокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП.

В период с 16 по 18 января на р. Псел в с. Кердылевщина и с. Ворожба Лебединского района, на p. Сейм в с. Пески Бурынского района, в селах Собир и Ображеевка Шосткинского района, на Бобровской ГЭС, вблизи с. Селище в Лебединском районе госинспекторами задержаны 16 нарушителей. Граждане ловили рыбу, превышая норму живцовых снастей на одного человека - 119 «щуковками». Биоресурсов поймать не успели. На всех нарушителей составлены протоколы по ч. 3 ст. 85 КУоАП.

Кроме того, 20 января в г. Сумы и г. Тростянец из незаконного оборота изъято 18 кг рыбы, а именно: окуня - 4 кг, плотвы - 8 кг и карася - 6 кг. По данным фактам составлены протоколы по ч. 1 ст. 88-1 КУоАП.

Также 22 января в г. Шостка и г. Белополье патрульными выявлены факты незаконной реализации мотыля, общим весом 1,3 кг. Документов, подтверждающих законность приобретения личинки хирономид, у граждан не было.

Управление Госрыбагентства в Сумской области призывает граждан соблюдать природоохранное законодательство. В случае выявления нарушений - просьба срочно сообщать на всеукраинскую бесплатную «горячую линию»: 0 (800) 50-52-50 или «горячую линию» ведомства: (096) 838-25-70.