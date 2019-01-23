Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:45239

Гибель младенца в сумском лифте: электромеханика «Горсумылифта» оставили на свободе

8 февраля Сумской апелляционный суд рассмотрел жалобу прокурора на решение Ковпаковского райсуда Сум о домашнем аресте электромеханика ООО «Горсумылифт» Сергея Шубенко.

В судебном заседании, кроме прокурора, подозреваемого и его адвокатов, также пришли и потерпевшие - дедушка и бабушка погибшего младенца Александр и Маргарита Чернышевы. Адвокат Шубенко попросил приобщить к материалам дела приказы директора «Горсумылифта» от 31 января о переводе Шубенко с должности электромеханика на должность «подсобный рабочий», пишет sumy.today.

Пострадавшие просили, чтобы Шубенко взяли под стражу. Они поддержали позицию прокурора. Последний ссылался на практику Европейского суда, а именно решения, в которых указано, что тяжесть наказания все же должна оцениваться при избрании меры пресечения.

Сам Шубенко просил оставить в силе постановление следственного судьи Ковпаковского райсуда о ночнои домашнем аресте.

Право Смерть в лифте

По тематике

Директора «Горсумылифта» оставили под домашним арестом
06.02.2019 15:26

Директора «Горсумылифта» оставили под домашним арестом

Сегодня, 6 февраля, Сумской апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы прокурору....

Смерть в лифте: сумским чиновникам не хватило месяца для служебного расследования в отношении директора департамента инфраструктуры
31.01.2019 17:39

Смерть в лифте: сумским чиновникам не хватило месяца для служебного расследования в отношении директора департамента инфраструктуры

Члены комиссии по проведению служебного расследования относительно возможного ненадлежащего исполнения должностными лицами департамента инфраструктуры города своих полномочий приняли решение продолжить...

29.01.2019 17:48

Апелляционный суд рассмотрит отстранение электромеханика лифта-убийцы в Сумах через месяц

В Сумском апелляционном суде оспаривается отказ суда первой инстанции в отстранении от должности электромеханика «Горсумылифта»....

25.01.2019 11:00

В Сумской мэрии ищут причастных к трагедии в лифте-убийце на Супруна

Продолжается досудебное следствие по факту гибели младенца в лифте. Устанавливаются другие лица, преступные действия или бездействие которых привели к трагедии....

23.01.2019 12:04

В Сумах суд отказался отстранять электромеханика, который обслуживает лифт-убийцу

Сегодня, 23 января, в Заречном райсуде г. Сумы рассмотрели ходатайство следователя об отстранении от должности электромеханика ООО «Горсумылифт» Сергея Шубенко....

Новости

Заммэра Сум пострадал в ДТП
Вчера 21:06
В Шостке 17-летний парень похищал из супермаркета дорогой алкоголь
Сегодня 16:10
На Сумщине проводят приписку допризывников и агитацию на военную службу
Сегодня 16:04
Пьяная сумчанка забыла о своем 7-летнем замерзающем голодном сыне (видео)
Сегодня 15:53
Гибель младенца в сумском лифте: электромеханика «Горсумылифта» оставили на свободе
Сегодня 15:45
На Сумщине горе-приятель украл мобилку у собутыльника
Сегодня 15:29
Заммэра Сум рассказал о вчерашней аварии
Сегодня 15:19
У Сумах презентували книгу «Апофеоз ідеї»
Сегодня 14:48
На Сумщине во время ликвидации пожара спасли полсотни животных (видео)
Сегодня 14:47
В Сумах пройдет чемпионат Украины по дзюдо
Сегодня 14:14
Священник, который поздно обратился к врачам, умер от пневмонии в больнице Шостки
Сегодня 14:10
Прогноз погоды на Сумщине на выходные
Сегодня 13:47
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.