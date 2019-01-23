Гибель младенца в сумском лифте: электромеханика «Горсумылифта» оставили на свободе

В судебном заседании, кроме прокурора, подозреваемого и его адвокатов, также пришли и потерпевшие - дедушка и бабушка погибшего младенца Александр и Маргарита Чернышевы. Адвокат Шубенко попросил приобщить к материалам дела приказы директора «Горсумылифта» от 31 января о переводе Шубенко с должности электромеханика на должность «подсобный рабочий», пишет sumy.today.
Пострадавшие просили, чтобы Шубенко взяли под стражу. Они поддержали позицию прокурора. Последний ссылался на практику Европейского суда, а именно решения, в которых указано, что тяжесть наказания все же должна оцениваться при избрании меры пресечения.
Сам Шубенко просил оставить в силе постановление следственного судьи Ковпаковского райсуда о ночнои домашнем аресте.
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