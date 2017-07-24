На Сумщине переполнены детсадовские группы Вопрос качества предоставления образовательных услуг в учреждениях дошкольного образования и обязательного разделения детей на группы рассматривали во время аппаратного совещания в облгосадминистрации.

По словам директора областного департамента образования и науки Виктории Гробовой, на Сумщине в 489 учебных заведениях воспитывается 36359 детей дошкольного возраста.

При этом с перегрузкой работает 119 учреждений дошкольного образования, из них 107 в городской местности, 12 - в сельской, и 12 учебно-воспитательных комплексов, - по 6 в городской и сельской местности.

Особое беспокойство вызывали учреждения дошкольного образования в городах Ахтырка (на 100 местах воспитывается 150 детей, в 2018 году - 149), Глухов - 136, Конотоп - 123, Ромны - 122, Сумы - 119, Шостка - 113 и Бездрицкий сельсовет - 151, Степановский поселковый совет Сумского района - 117, Дружбовский поселковый совет Ямпольского района - 114.

Первый замглавы ОГА Вадим Акперов рекомендовал главам райгосадминистраций, городским головам и главам ОТГ обеспечить разгрузку дошкольных групп в учебных заведениях в соответствии с распоряжением Кабмина, направить все возможные финансовые ресурсы для обеспечения функционирования учреждений дошкольного образования и провести своевременную и в полном объеме выплату заработной платы работникам этих учреждений.