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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине переполнены детсадовские группы

Вопрос качества предоставления образовательных услуг в учреждениях дошкольного образования и обязательного разделения детей на группы рассматривали во время аппаратного совещания в облгосадминистрации.

По словам директора областного департамента образования и науки Виктории Гробовой, на Сумщине в 489 учебных заведениях воспитывается 36359 детей дошкольного возраста.

При этом с перегрузкой работает 119 учреждений дошкольного образования, из них 107 в городской местности, 12 - в сельской, и 12 учебно-воспитательных комплексов, - по 6 в городской и сельской местности.

Особое беспокойство вызывали учреждения дошкольного образования в городах Ахтырка (на 100 местах воспитывается 150 детей, в 2018 году - 149), Глухов - 136, Конотоп - 123, Ромны - 122, Сумы - 119, Шостка - 113 и Бездрицкий сельсовет - 151, Степановский поселковый совет Сумского района - 117, Дружбовский поселковый совет Ямпольского района - 114.

Первый замглавы ОГА Вадим Акперов рекомендовал главам райгосадминистраций, городским головам и главам ОТГ обеспечить разгрузку дошкольных групп в учебных заведениях в соответствии с распоряжением Кабмина, направить все возможные финансовые ресурсы для обеспечения функционирования учреждений дошкольного образования и провести своевременную и в полном объеме выплату заработной платы работникам этих учреждений.

Общество Детсады
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