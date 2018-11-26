Возле «Лавины» хотят еще и пешеходный переход со светофором убрать Первый заммэра Сум Владимир Войтенко предложил возле ТРЦ «Лавина» убрать и светофор и пешеходный переход.

Вопрос обсуждался сегодня, 11 марта, на аппаратном совещании в мэрии.

- Возле «Лавины» уже нет никаких остановок, ни обычных, ни по требованию, а зачем там вообще светофор и пешеходный переход? – задался вопросом заммэра. – Там мы просто упираемся в технический тротуар. Нет никаких условий, созданных тем же торговым центром «Лавина». Проработайте этот вопрос с патрульной полицией. Не знаю ,когда там будет «Эспланада», но на данном этапе я не вижу необходимости размещения там светофорного объекта и пешеходного перехода.

Напомним: остановки возле «Лавины» ликвидировали после смертельного ДТП в феврале 2016 года, когда 16-летняя девушка, выпав из троллейбуса, попала под его колеса. Вместо того, чтобы наладить работы по очистке дорог и остановок от снега и льда, городские власти решили просто убрать оттуда остановки. Суд по этому ДТП еще продолжается.

Кстати, уже лет 6 прорабатывается вопрос обустройства подхода к пешеходному переходу напротив «Лавины». Уже даже готовы были сделать это за бюджетные средства.

Кстати, на прошлой неделе со стороны «Лавины» начали городить заборчик, чтобы людям некуда было выходить из маршруток.