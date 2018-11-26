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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:47246

Возле «Лавины» хотят еще и пешеходный переход со светофором убрать

Первый заммэра Сум Владимир Войтенко предложил возле ТРЦ «Лавина» убрать и светофор и пешеходный переход.

Вопрос обсуждался сегодня, 11 марта, на аппаратном совещании в мэрии.

- Возле «Лавины» уже нет никаких остановок, ни обычных, ни по требованию, а зачем там вообще светофор и пешеходный переход? – задался вопросом заммэра. – Там мы просто упираемся в технический тротуар. Нет никаких условий, созданных тем же торговым центром «Лавина». Проработайте этот вопрос с патрульной полицией. Не знаю ,когда там будет «Эспланада», но на данном этапе я не вижу необходимости размещения там светофорного объекта и пешеходного перехода.

Напомним: остановки возле «Лавины» ликвидировали после смертельного ДТП в феврале 2016 года, когда 16-летняя девушка, выпав из троллейбуса, попала под его колеса. Вместо того, чтобы наладить работы по очистке дорог и остановок от снега и льда, городские власти решили просто убрать оттуда остановки. Суд по этому ДТП еще продолжается.

Кстати, уже лет 6 прорабатывается вопрос обустройства подхода к пешеходному переходу напротив «Лавины». Уже даже готовы были сделать это за бюджетные средства.

Кстати, на прошлой неделе со стороны «Лавины» начали городить заборчик, чтобы людям некуда было выходить из маршруток.

Общество Лавина Остановка возле Лавины Пешеходный переход

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