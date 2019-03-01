Суд продлил срок расследования гибели младенца в лифте Сегодня, 15 марта, в Заречном райсуде г. Сумы рассмотрели ходатайство о продлении срока предварительного расследования по делу о гибели младенца в якобы капитально отремонтированном лифте по ул. Супруна, 32/1.

Следователь ходатайствовал о продлении срока предварительного расследования до 6 месяцев в связи с большим объемом уголовного производства. По его словам, в рамках этого производства изъято большое количество документации о проведении подрядных работ, проводится проверка лифтов и ряд экспертиз, допросов и других следственных действий, пишет sumy.today.

Защита подозреваемого экс-директора департамента инфраструктуры города Сумского горсовета Григория Яременко возражала против удовлетворения ходатайства, считая его необоснованным относительно своего подзащитного. Защитники заместителя мэра Сум Александра Журбы и работников ООО «Горсумылифт» против удовлетворения ходатайства не возражали.

Следственный судья Евгений Янголь ходатайство следователя признал обоснованным и подлежащим удовлетворению, и продлил срок досудебного расследования до 3 июля.

Напомним: трагедия произошла 2 января этого года.