Суд продлил срок расследования гибели младенца в лифте

Следователь ходатайствовал о продлении срока предварительного расследования до 6 месяцев в связи с большим объемом уголовного производства. По его словам, в рамках этого производства изъято большое количество документации о проведении подрядных работ, проводится проверка лифтов и ряд экспертиз, допросов и других следственных действий, пишет sumy.today.
Защита подозреваемого экс-директора департамента инфраструктуры города Сумского горсовета Григория Яременко возражала против удовлетворения ходатайства, считая его необоснованным относительно своего подзащитного. Защитники заместителя мэра Сум Александра Журбы и работников ООО «Горсумылифт» против удовлетворения ходатайства не возражали.
Следственный судья Евгений Янголь ходатайство следователя признал обоснованным и подлежащим удовлетворению, и продлил срок досудебного расследования до 3 июля.
Напомним: трагедия произошла 2 января этого года.
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