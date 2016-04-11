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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:28222

Сумчане продолжают убирать въезды в город, не дожидаясь коммунальщиков

Сегодня, 23 марта, сумчан собственными силами убрали мусор с обочин на веъзде в город со стороны Харькова.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Дмитрий Стриженок.

«Всем хороших выходных!

Каждый оценит этот поступок по-разному! Кто-то оценит, кто-то нет. Но мы не ждём одобрения. Мы делаем это от души, пытаясь показать людям, что каждый должен иметь социальную ответственность! Надеюсь, что те, кто смотрит эти фото, унаследует наш пример. И начнёт с себя! К примеру, не оставляйте мусор после отдыха на природе, рассказывайте своим детям, что каждый фантик или жвачку нужно выбрасывать только в урну!

Воспитывайте себя и своих близких! Мать природа вас отблагодарит!

P.S: На фото въезд в наш город Сумы со стороны Харькова! Раз уже никто не делает этого, это сделаем мы!» - написал сумчанин.

Напомним: вчера сумчане из общественной организации «Сила сумчан» и спортклуба «B-tone» убрали обочины на въезде со стороны Ромен.

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