Сумчане продолжают убирать въезды в город, не дожидаясь коммунальщиков

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Дмитрий Стриженок.
«Всем хороших выходных!
Каждый оценит этот поступок по-разному! Кто-то оценит, кто-то нет. Но мы не ждём одобрения. Мы делаем это от души, пытаясь показать людям, что каждый должен иметь социальную ответственность! Надеюсь, что те, кто смотрит эти фото, унаследует наш пример. И начнёт с себя! К примеру, не оставляйте мусор после отдыха на природе, рассказывайте своим детям, что каждый фантик или жвачку нужно выбрасывать только в урну!
Воспитывайте себя и своих близких! Мать природа вас отблагодарит!
P.S: На фото въезд в наш город Сумы со стороны Харькова! Раз уже никто не делает этого, это сделаем мы!» - написал сумчанин.
Напомним: вчера сумчане из общественной организации «Сила сумчан» и спортклуба «B-tone» убрали обочины на въезде со стороны Ромен.
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