Директора «Горсумылифта» выпустили из-под домашнего ареста 26 марта постановлением следственного судьи директору ООО «Горсумылифт» изменена ранее избранная мера пресечения в виде ночного домашнего ареста на личное обязательство.

На подозреваемого сроком до 26.05.2019 года возложены следующие обязанности:

- не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находится без разрешения следователя, прокурора, суда;

- уведомлять следователя, прокурора, суд об изменении своего места жительства и / или места работы;

- прибывать по каждой требованием к следователю, прокурору, суду;

- воздерживаться от общения с пострадавшими, свидетелями в уголовном производстве и другими подозреваемыми по данному факту.

Директора ООО «Горсумылифт» подозревают в нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшем гибель ребенка (ч.2 ст. 272 УК Украины) и злоупотреблении полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы, повлекшее тяжкие последствия (ч.2 ст.364-1 УК Украины).