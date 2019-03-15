Директора «Горсумылифта» выпустили из-под домашнего ареста

На подозреваемого сроком до 26.05.2019 года возложены следующие обязанности:
- не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находится без разрешения следователя, прокурора, суда;
- уведомлять следователя, прокурора, суд об изменении своего места жительства и / или места работы;
- прибывать по каждой требованием к следователю, прокурору, суду;
- воздерживаться от общения с пострадавшими, свидетелями в уголовном производстве и другими подозреваемыми по данному факту.
Директора ООО «Горсумылифт» подозревают в нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшем гибель ребенка (ч.2 ст. 272 УК Украины) и злоупотреблении полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы, повлекшее тяжкие последствия (ч.2 ст.364-1 УК Украины).
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