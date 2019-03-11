Здравый смысл: городские власти решились-таки на остановку возле «Лавины»?

Во время заседания комиссии было решено, что в ближайшее время нужно доработать вопрос введения дополнительной остановки возле ТЦ «Лавина» в направлении ул. Героев Крут.
Напомним: здесь не только ликвидировали остановку, но и вообще собирались убрать и пешеходный переход и светофор. Даже начали ставить заборчик в марте. Однако, похоже, здравый смысл вернулся в стены мэрии…
Осталось теперь вернуть еще и остановку напротив «Лавины», которую резко ликвидировали после трагического случая три года назад, когда под колесами троллейбуса погибла 16-летняя студентка.
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