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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Здравый смысл: городские власти решились-таки на остановку возле «Лавины»?

В Сумах состоялось очередное заседание комиссии по вопросам работы городского пассажирского транспорта.

Во время заседания комиссии было решено, что в ближайшее время нужно доработать вопрос введения дополнительной остановки возле ТЦ «Лавина» в направлении ул. Героев Крут.

Напомним: здесь не только ликвидировали остановку, но и вообще собирались убрать и пешеходный переход и светофор. Даже начали ставить заборчик в марте. Однако, похоже, здравый смысл вернулся в стены мэрии…

Осталось теперь вернуть еще и остановку напротив «Лавины», которую резко ликвидировали после трагического случая три года назад, когда под колесами троллейбуса погибла 16-летняя студентка.

Общество Остановка возле Лавины
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