У проблемной шосткинской «Звезды» появились перспективы Совместными усилиями областной власти и управление юстиции Сумщины нашли пути решения проблем невыплаты заработной платы на Шосткинском казенном заводе «Звезда».

Еще несколько дней назад ситуация казалась безнадежной, и невыплаченные работникам долги по зарплате ложились тяжелым бременем и на предприятие, и на экономику Шостки и области в целом.

«Глава облгосадминистрации Николай Клочко, понимая необходимость кардинальных изменений, взял этот вопрос под личный контроль, - говорит руководитель юстиции Сумщины Ирина Свистун. - Исключительность ситуации заключается в том, что казенное предприятие отвечает по своим обязательствам только денежными средствами, находящимися в его распоряжении».

Преодолевая властные кабинеты «Укроборонпрома», привлекая к конструктивному диалогу Министерство юстиции Украины, инициатива переросла в согласованные действия, появилась реальная возможность помочь людям.

Сейчас более 1 миллиона гривен перечислены в пользу 72 работников.

Проблема выплаты заработной платы по исполнительным производствам - в центре внимания власти и юстиции Сумщины, которая ищет действенные варианты решения проблемы по каждому предприятию.

Вместе с тем, за 2019 год в пользу работников Сумщины взыскано более 19 млн гривен задолженности по заработной плате, сообщает Главное территориальное управление юстиции в Сумской области.