У проблемной шосткинской «Звезды» появились перспективы

Еще несколько дней назад ситуация казалась безнадежной, и невыплаченные работникам долги по зарплате ложились тяжелым бременем и на предприятие, и на экономику Шостки и области в целом.
«Глава облгосадминистрации Николай Клочко, понимая необходимость кардинальных изменений, взял этот вопрос под личный контроль, - говорит руководитель юстиции Сумщины Ирина Свистун. - Исключительность ситуации заключается в том, что казенное предприятие отвечает по своим обязательствам только денежными средствами, находящимися в его распоряжении».
Преодолевая властные кабинеты «Укроборонпрома», привлекая к конструктивному диалогу Министерство юстиции Украины, инициатива переросла в согласованные действия, появилась реальная возможность помочь людям.
Сейчас более 1 миллиона гривен перечислены в пользу 72 работников.
Проблема выплаты заработной платы по исполнительным производствам - в центре внимания власти и юстиции Сумщины, которая ищет действенные варианты решения проблемы по каждому предприятию.
Вместе с тем, за 2019 год в пользу работников Сумщины взыскано более 19 млн гривен задолженности по заработной плате, сообщает Главное территориальное управление юстиции в Сумской области.
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