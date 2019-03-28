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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:43161

Смерть в лифте: экс-директору департамента инфраструктуры Сум продолжили меру пресечения

Сегодня, 28 марта, в Заречном райсуде г. Сумы рассмотрели ходатайство прокурора о продлении срока действия меры пресечения в виде личного обязательства бывшему директору департамента инфраструктуры города Григорию Яременко.

В итоге суд продолжил меру пресечения до 3 июля. Действующий мера пресечения в виде личного обязательства истекала 28 мая, поэтому прокуратура просила его продолжить, пишет UA:СУМИ.

Г.Яременко подозревают в ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия в виде смерти человека. Имеется в виду смерть 2-месячного младенца в якобы капитально отремонтированном лифте по ул. Супруна, 32/1.

На подозреваемого возложен ряд обязанностей:

- прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору, суду;

- не отлучаться из города без разрешения следователя, прокурора или суда;

- сообщать об изменении своего места жительства и места работы;

- воздерживаться от общения с пострадавшими;

- сдать на хранение в соответствующие органы паспорт для выезда за границу.

Право Григорий Яременко Смерть в лифте
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