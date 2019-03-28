Смерть в лифте: экс-директору департамента инфраструктуры Сум продолжили меру пресечения

В итоге суд продолжил меру пресечения до 3 июля. Действующий мера пресечения в виде личного обязательства истекала 28 мая, поэтому прокуратура просила его продолжить, пишет UA:СУМИ.
Г.Яременко подозревают в ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия в виде смерти человека. Имеется в виду смерть 2-месячного младенца в якобы капитально отремонтированном лифте по ул. Супруна, 32/1.
На подозреваемого возложен ряд обязанностей:
- прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору, суду;
- не отлучаться из города без разрешения следователя, прокурора или суда;
- сообщать об изменении своего места жительства и места работы;
- воздерживаться от общения с пострадавшими;
- сдать на хранение в соответствующие органы паспорт для выезда за границу.
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