У Сумах пікетуватимуть поліцію

«Не маємо права мовчати. Мусимо виходити і говорити, доки покидьків не почнуть карати швидше, ніж починатимуть обурюватись люди.
Всі ці липові звільнення, відсторонення та інше замилювання очей — черговий і позорний ляпас кожному з нас особисто.
Вся Україна сьогодні збирається біля місцевих управлінь, в Сумах — біля ГУНП на Кондратьєва, 23. Можна приносити дитячі іграшки, аби відповідальним за вбивства та свавілля вони буквально снилися щоночі і нагадували про те, що люди таке не пробачають», - пишуть організатори.
Приводом стало убивство п’яними поліцейськими 6-річного хлопчика у Переяславі-Хмельницькому.
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