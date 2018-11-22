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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:41463

У Сумах пікетуватимуть поліцію

Сьогодні, 4 червня, відбудеться пікет Головного управління поліції в Сумській області. Початок о 19.00.

«Не маємо права мовчати. Мусимо виходити і говорити, доки покидьків не почнуть карати швидше, ніж починатимуть обурюватись люди.

Всі ці липові звільнення, відсторонення та інше замилювання очей — черговий і позорний ляпас кожному з нас особисто.

Вся Україна сьогодні збирається біля місцевих управлінь, в Сумах — біля ГУНП на Кондратьєва, 23. Можна приносити дитячі іграшки, аби відповідальним за вбивства та свавілля вони буквально снилися щоночі і нагадували про те, що люди таке не пробачають», - пишуть організатори.

Приводом стало убивство п’яними поліцейськими 6-річного хлопчика у Переяславі-Хмельницькому.

Право Пикет
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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