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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:29235

В Сумах только заказали схему теплоснабжения города

Только 5 июня были проведены торги на разработку схемы теплоснабжения города.

Речь идет об услугах по инженерному проектированию (разработке Схемы теплоснабжения города Сумы (IV этап)). Их для департамента инфраструктуры будет разрабатывать СумГУ. Срок поставки услуги до 31 декабря 2019 года. Стоит эта разработка почти 200 тысяч – 198 680,33 грн.

Что интересно, в системе публичных закупок prozorro есть несколько закупок по разработке схемы теплоснабжения. Договор по одной из них был заключен еще в 2017 году с СумГУ за 643 500 грн. Ее должны были сделать до 31 августа 2017 года. Другая – также разработка IV этапа выполнялась также СумГУ – за 160 875 грн – до 30 ноября 2018 года.

Напомним: мэр Сум Александр Лысенко еще в январе говорил, что разработка схемы теплоснабжения города находится на стадии завершения.

Общество Схема теплоснабжения
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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