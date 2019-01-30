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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине руководитель лесничества продал «налево» дуба на 300 тысяч

На Сумщине сообщено о подозрении руководителю лесничества, который незаконно реализовал древесину стоимостью 300 тыс. грн.

По материалам Управления защиты экономики совместно со следователями Следственного управления Нацполиции и Управления Службы безопасности Украины в Сумской области задокументирована противоправная деятельность группы лиц, которую возглавлял руководитель лесничества одного из государственных лесных хозяйств области. Указанной группой проводились систематические хищения лесопродукции, которая в дальнейшем за наличные реализовывалась сторонним лицам.

Во время незаконного вывоза очередной партии древесины и ее загрузки потенциальному покупателю злоумышленники были задержаны работниками полиции и лесной охраны. Установлено, что таким незаконным способом работники лесничества пытались реализовать древесину породы «дуб» объемом 13 куб. м общей стоимостью около 300 тыс. грн. На изъятую лесопродукцию и транспортные средства по ходатайству прокуратуры следственным судьей наложен арест.

Руководителю лесничества 17 июля 2019 года сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 191 (растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах) УК Украины, готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения. В то же время следствие продолжается, действиям других участников также будет дана правовая оценка, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

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