На Сумщине копы остановили грузовик с нелегальной древесиной При обеспечении безопасности дорожного движения на дорожной станции патрульной полиции в селе Климентово Ахтырского района патрульные остановили автомобиль ГАЗ, водитель которого нарушил ПДД.

Проверяя документы на груз, у инспекторов возникли сомнения в их подлинности. Порода древесины и ее количество, указанное в сопроводительных документах, не сходились с фактической. Для установления всех обстоятельств патрульные вызвали следственно-оперативную группу Ахтырского отдела полиции.