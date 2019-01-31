Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:27230

На Сумщине копы остановили грузовик с нелегальной древесиной

При обеспечении безопасности дорожного движения на дорожной станции патрульной полиции в селе Климентово Ахтырского района патрульные остановили автомобиль ГАЗ, водитель которого нарушил ПДД.

Проверяя документы на груз, у инспекторов возникли сомнения в их подлинности. Порода древесины и ее количество, указанное в сопроводительных документах, не сходились с фактической. Для установления всех обстоятельств патрульные вызвали следственно-оперативную группу Ахтырского отдела полиции.

Право Древесина

По тематике

На Сумщине руководитель лесничества продал «налево» дуба на 300 тысяч
18.07.2019 15:01

На Сумщине руководитель лесничества продал «налево» дуба на 300 тысяч

На Сумщине сообщено о подозрении руководителю лесничества, который незаконно реализовал древесину стоимостью 300 тыс. грн....

08.07.2019 17:29

Организаторы незаконного экспорта лесоматериалов предстанут перед судом в Сумской области

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении...

Сумские копы остановили нелегальный лесовоз
28.02.2019 11:17

Сумские копы остановили нелегальный лесовоз

Патрульные остановили транспортное средство с документами на груз, которые вероятно имеют признаки подделки....

Сумские копы остановили КамАЗ с нелегальной древесиной
25.02.2019 17:10

Сумские копы остановили КамАЗ с нелегальной древесиной

Работники отдела БДД обнаружили очередной факт нарушения перевозки груза....

Сумские копы снова поймали грузовик с нелегальной древесиной
31.01.2019 16:07

Сумские копы снова поймали грузовик с нелегальной древесиной

Инспекторы отдела безопасности дорожного движения продолжают выявлять факты перевозки древесины с сомнительными документами....

Новости

В Сумах прощаются с Евгением Коростелевым (+видео)
Вчера 11:02
Акцию против курения провели в центре Сум (видео)
Сегодня 17:08
Сумчан приглашают на акварельный мастер-класс
Сегодня 16:37
На Сумщині фонд продовжує фінансувати соціальні допомоги
Сегодня 15:53
В Ахтырке на пешеходном переходе сбили женщину
Сегодня 15:40
В Сумах сбили 17-летнего парня
Сегодня 15:38
На Сумщине копы остановили грузовик с нелегальной древесиной
Сегодня 15:27
На Сумщине в заброшенном доме нашли труп: подозреваемого в убийстве тоже нашли
Сегодня 15:19
В Сумах исполком рассмотрит две петиции о памятнике Ярославу Мудрому
Сегодня 15:12
В Сумах облсовет на мероприятии по случаю Дня достоинства и свободы представлял экс-регионал
Сегодня 15:01
На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома
Сегодня 14:46
Сьогодні у Сумах пройде акція «Ми Маємо Гідність!»
Сегодня 14:05
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Мідвей (12+) Роланд Еммеріх (США, Китай,2019)
Мідвей (12+) Роланд Еммеріх (США, Китай,2019)
Кино Космос
18:25 — 60рн.
Крижане серце II (0+) Кріс Бак, Дженніфер Лі (США, 2019)
Крижане серце II (0+) Кріс Бак, Дженніфер Лі (США, 2019)
Кино Космос
10:05 — 50рн. 12:10 — 55рн. 16:25 — 60рн.
Ідеальна брехня (16+) Білл Кондон (США, 2019)
Ідеальна брехня (16+) Білл Кондон (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:50 15:50 18:40 20:50 23:10
Зворотній відлік (16+) Джастін Дек (США, 2019)
Зворотній відлік (16+) Джастін Дек (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:10 22:50
Концерт Depeche Mode: SPIRITS IN THE FOREST (12+)
Концерт Depeche Mode: SPIRITS IN THE FOREST (12+)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:00
Готель Едельвейс (12+) Юрій Рудий (Україна, 2019)
Готель Едельвейс (12+) Юрій Рудий (Україна, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:15 12:15 19:00
Історія Лізи (16+) Олександр Жовна (Україна, 2019)
Історія Лізи (16+) Олександр Жовна (Україна, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:50

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.