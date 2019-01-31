На Сумщине копы остановили грузовик с нелегальной древесиной

Проверяя документы на груз, у инспекторов возникли сомнения в их подлинности. Порода древесины и ее количество, указанное в сопроводительных документах, не сходились с фактической. Для установления всех обстоятельств патрульные вызвали следственно-оперативную группу Ахтырского отдела полиции.
На Сумщине сообщено о подозрении руководителю лесничества, который незаконно реализовал древесину стоимостью 300 тыс. грн....
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении...
Патрульные остановили транспортное средство с документами на груз, которые вероятно имеют признаки подделки....
Работники отдела БДД обнаружили очередной факт нарушения перевозки груза....
Инспекторы отдела безопасности дорожного движения продолжают выявлять факты перевозки древесины с сомнительными документами....