В Сумах взялись за чистку ливневок После того, как обычный дождь парализовал город на несколько часов, КП «Дорремстрой» начало чистить ливневую канализацию.

По крайней мере, на улице Горького, где сейчас идет капитальный ремонт дороги, в рамках которого, вероятно, и решили прочистить ливневки. Что же касается многострадальной «Девятки» и других районов города, здесь подобной активности пока не замечено, пишет СТС.