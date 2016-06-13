В Сумах взялись за чистку ливневок

По крайней мере, на улице Горького, где сейчас идет капитальный ремонт дороги, в рамках которого, вероятно, и решили прочистить ливневки. Что же касается многострадальной «Девятки» и других районов города, здесь подобной активности пока не замечено, пишет СТС.
Пока сделано меньше 20%....
Директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера объяснил, почему сумские дороги постоянно затапливает после ливней....
Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Инвентаризация ливневых канализаций и стоков»....
Городские власти решили делать ливневую канализацию в районе Химгородка....
В Сумах дорожники начали очистку ливневой канализации....