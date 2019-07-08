Сколько избирателей уже проголосовали на Сумщине ЦИК опубликовала данные о явке избирателей на 12.00 на Сумщине.

Самая большая явка на округе № 161 (центр - Ромны) – 26,5%. Дальше - № 159 (Глухов) - 26,27%, № 160 (Шостка и Конотоп) – 21,53%, № 157 (Сумы) – 20,95%, № 162 (Ахтырка) – 16,74» и № 158 (Белополье) – 12,58%. В целом по области уже проголосовали 20,46% избирателей.