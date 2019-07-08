Сколько избирателей уже проголосовали на Сумщине

Самая большая явка на округе № 161 (центр - Ромны) – 26,5%. Дальше - № 159 (Глухов) - 26,27%, № 160 (Шостка и Конотоп) – 21,53%, № 157 (Сумы) – 20,95%, № 162 (Ахтырка) – 16,74» и № 158 (Белополье) – 12,58%.
В целом по области уже проголосовали 20,46% избирателей.
Все эти заявления зарегистрированы полицией и проверяются. По результатам проверок уже составлен 1 административный протокол....
В Ахтырке около 8:30 на линию «102» позвонил 36-летний мужчина с просьбой, чтобы полицейские... сообщили ему адрес избирательного участка....
Конотопчанин Спартак Сергиенко снова выложил в Фейсбуке итог своего голосования....
На Сумщине сегодня работает 1000 избирательных участков, все они открылись вовремя, в 08:00, и без нарушений....
Сегодня, 21 тюля, в Украине и на Сумщине в частности проходят выборы в Верховную Раду Украины....