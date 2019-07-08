В Сумах по факту фальсификации избирательной документации полиция открыла уголовное производство

Данное нарушение было выявлено представителями Гражданской сети ОПОРА совместно с полицейскими.
На место происшествия выехала и работает следственно-оперативная группа Сумского городского отдела полиции, которая начала первоочередные следственные действия и изъяла заранее подписанные протоколы.
Действия нарушителей правоохранители квалифицировали по ч. 3 ст. 158 УК Украины (подписание протокола о подсчете голосов избирателей на избирательном участке... до его заполнения...). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.
Правоохранители в очередной раз призывают всех участников избирательного процесса придерживаться буквы закона и действовать только в рамках определенных законодательством процедур, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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