В Сумах по факту фальсификации избирательной документации полиция открыла уголовное производство Установлено, что главой и секретарем одной из избирательных комиссий досрочно, до завершения процесса голосования, были подписаны протоколы о подсчете голосов избирателей.

Данное нарушение было выявлено представителями Гражданской сети ОПОРА совместно с полицейскими.

На место происшествия выехала и работает следственно-оперативная группа Сумского городского отдела полиции, которая начала первоочередные следственные действия и изъяла заранее подписанные протоколы.

Действия нарушителей правоохранители квалифицировали по ч. 3 ст. 158 УК Украины (подписание протокола о подсчете голосов избирателей на избирательном участке... до его заполнения...). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

Правоохранители в очередной раз призывают всех участников избирательного процесса придерживаться буквы закона и действовать только в рамках определенных законодательством процедур, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.