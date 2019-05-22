В Сумах уже второй раз отложили подготовительное заседание по делу гибели ребенка в лифте

Речь идет о гибели младенца в якобы капитально отремонтированном лифте дома на Супруна, 32/1 2 января 2019 года, пишет sumy.today.
Судят заммэра Сум Александра Журбу и тогдашнего директора департамента инфраструктуры Григория Яременко по ч. 2 ст. 367 Уголовного Кодекса Украины.
Директора ООО «Горсумылифт» судят по ч.2 ст. 272 и ч.2 ст.367 УК, прораба и электромеханика «Горсумылифта» - по ч. 2 ст.272 УК.
Защитник Григория Яременко Василий Матишинец просил отложить подготовительное заседание для привлечения представителей гражданских ответчиков в этом деле - Сумского горсовета, Департамента инфраструктуры и ООО «Горсумылифт». Суд такое ходатайство удовлетворил с уведомлением гражданских ответчиков о дате следующего подготовительного заседания. Защитник другого обвиняемого, прораба предприятия, также просил суд отложить заседание на месяц для ознакомления его с материалами дела. Это ходатайство суд удовлетворил, сократив срок для ознакомления до двух недель. Пострадавшие в свою очередь заявили об увеличении материальных исковых требований. Следующее заседание назначили на 28 августа.
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