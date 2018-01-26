В Сумах на «ГУАЛАПАК Украина» заработала сверхсовременная система очистки выбросов Сегодня, 19 сентября, в Сумах на заводе по изготовлению упаковочных материалов для детского питания ООО «ГУАЛАПАК Украина» введена в эксплуатацию сверхсовременная система очистки промышленных выбросов.

Принцип ее работы заключается в очистке воздуха после производственного процесса, которое содержит в себе пары растворителя, путем насыщения ими активированного угля, восстановление, дистилляции и возвращение назад к технологическому процессу.

«Этот проект для нас разработали итальянские проектанты, а воплощали его строительные компании нашей области, - рассказал глава Наблюдательного совета группы компаний «Технология» Владимир Заец. - Принцип работы этой системы заключается в очистке воздуха после производственного процесса. То есть растворитель, который используется на предприятии, в ходе очистки выделяется и снова возвращается в производство. Таким образом, мы имеем замкнутый круг, а вредные вещества идут не в атмосферу, а в работу завода. Благодаря этому минизаводу мы имеем уменьшение на 99% вредных выбросов в атмосферу, повышение энергоэффективности и совершенствование технологии производства».

Проект был реализован при поддержке Европейского Банка Реконструкции и Развития. Общая стоимость строительства завода составляет около 115 млн грн. Поскольку этот проект направлен на повышение эффективности использования ресурсов и предотвращения климатических изменений, его реализация предусматривает получение гранта от Европейского Союза после успешного запуска и проведения аудита на соответствие международным стандартам. Сумма поощрительного гранта составляет 450 тыс. долларов США и финансируется из средств Глобального экологического фонда, сообщает сайт Сумского облсовета.