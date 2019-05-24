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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 07:59337

В Сумах снова остановились троллейбусы

Сегодня, 22 ноября, на участке дороги возле остановки «Крестовоздвиженская церковь» (Мясокомбинат) произошел обрыв контактной сети.

Поэтому движение троллейбусов в направлении центра остановлено. На месте уже работает бригада электромонтеров КП «Электроавтотранс», сообщили на предприятии.

Общество Обрыв контактной сети

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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