В Сумах снова остановились троллейбусы

Поэтому движение троллейбусов в направлении центра остановлено. На месте уже работает бригада электромонтеров КП «Электроавтотранс», сообщили на предприятии.
Сегодня, 13 ноября, произошел обрыв контактной сети на перекрестке пр. Шевченко - ул. Леваневского....
На пересечении ул. Харьковская - пр. Лушпы произошел обрыв троллеи....
Из-за обрыва троллеи на Покровской площади в направлении центра, обесточена контактная сеть....
Сегодня, 31 мая, утром на перекрестке ул. Ильинская и Чорновола произошел обрыв троллеи....
На Покровский площади возле остановки «Аптека № 90» произошел обрыв контактной сети....