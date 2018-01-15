Мэр Сум пообещал «Большого брата» на улицах города В Сумах в ближайшее время будут приняты практические меры по установлению современных камер видеонаблюдения.

Об этом говорили сегодня, 18 марта, на заседании в Сумской облгосадминистрации рабочей группы по вопросам внедрения систем видеонаблюдения и видеоаналитики в г. Сумы, с участием руководителей облгосадминистрации, представителей правоохранительных органов и руководства Сумского городского совета.

Мэр Сум Александр Лысенко пообещал в кратчайшие сроки решить вопрос о проведении тендерных процедур и начать работы по установке камер видеонаблюдения.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Сумской области Руслан Пиняга предоставил технические предложения по системам видеонаблюдения с функцией распознавания номерных знаков транспортных средств и лиц, смотровых и роботизированных камер, а также систем видеоаналитики.

На заседании было принято решение о доработке проекта «Безопасный город» Сумского городского совета, корректировке его под современные технические требования и проведения технической экспертизы, сообщает сайт ОГА.