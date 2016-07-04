Мэр Шостки ездит на дырявой «Волге» Фото служебного автомобиля мэра Шостки выложил в Фейсбуке местный журналист Вячеслав Павленко.

«Это фото было сегодня сделано у блокпоста при въезде в Шостку из Кролевца. Ею он, видимо приехал лично проинспектировать, как работают блок-посты на границах города», - написал журналист.