Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:15278

Мэр Шостки ездит на дырявой «Волге»

Фото служебного автомобиля мэра Шостки выложил в Фейсбуке местный журналист Вячеслав Павленко.

«Это фото было сегодня сделано у блокпоста при въезде в Шостку из Кролевца. Ею он, видимо приехал лично проинспектировать, как работают блок-посты на границах города», - написал журналист.

Общество Николай Нога

По тематике

Мэр Шостки и главный архитектор облачились в одежды ХІХ века, чтобы пригласить на празднование юбилея Кулиша
07.08.2019 11:59

Мэр Шостки и главный архитектор облачились в одежды ХІХ века, чтобы пригласить на празднование юбилея Кулиша

Городской голова Николай Нога оригинально пригласил всех желающих на празднование 200-летия со дня рождения нашего земляка, выдающегося украинского писателя Пантелеймона...

10.05.2019 12:11

Пока мэр Сум болеет неизвестной болезнью, 67-летний мэр Шостки сыграл в бампербол (видео)

9 мая в рамках праздничной программы в Шостке прошли спортивные соревнования....

Мэр Шостки уже проголосовал
31.03.2019 12:49

Мэр Шостки уже проголосовал

Мэр Шостки Николай Нога проголосовал на выборах президента Украины....

04.07.2016 09:14

На Сумщине нашли могилу отца Пантелеймона Кулиша

После нескольких месяцев поисков на прошлой неделе была найдена могила Александра Кулиша, отца известного украинского писателя....

view counter

Статьи

Рост цен на продукты в супермаркетах Украины: причины, прогнозы и угроза тотального дефицита
Сегодня 13:24
Скільки триватиме навчальний рік, дати ЗНО та як відбуватиметься вступна кампанія
Сегодня 09:19
Смена власти в Глухове. Нардеп от Сумщины прокомментировал отставку Терещенко
Вчера 20:00
Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
25.03.2020 15:25
Тренер БК «СумДУ» Ярослав Ковалев: «Уровень чемпионата значительно вырос»
25.03.2020 10:20
Ваучер на навчання, якщо тобі 45+
25.03.2020 09:01
Линия магазинов EVA имеет право работать в условиях карантина
24.03.2020 11:12
5 лет спустя: суд 111 раз откладывал дело первого заммэра Сум
20.03.2020 19:07
АТБ удваивает складские запасы продуктов и вводит ограничение на оптовую продажу товаров
19.03.2020 12:48
Агент Смарт: как ФСБ вербовала жителя Сумщины
18.03.2020 16:43
Сумскую команду ждет омоложение
18.03.2020 06:17
От сумских депутатов требуют «коронавирусную сессию» ®
15.03.2020 16:05
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.