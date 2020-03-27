В Кабмине объяснили, где необходимо обязательно носить маску

Министерство здравоохранения предоставило разъяснение относительно понятия "общественное место", где необходимо придерживаться масочного режима во время карантина в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.
Согласно постановлению Кабмина от 11 марта, общественное место - это часть/части любого здания, сооружения, которая доступна или открыта для населения свободно или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы и стадионы.
Общественным местом также считаются:
- лифты и таксофоны;
- помещения и территории медицинских учреждений;
- помещения и территории учебных заведений;
- детские площадки; помещения и территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и заведений физической культуры и спорта;
- подъезды жилых домов;
- подземные переходы;
- общественный транспорт;
- помещения заведений ресторанного хозяйства;
- помещения объектов культурного назначения;
- помещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений;
- стационарно оборудованные остановки маршрутных транспортных средств и тому подобное.
Косвенно общественные места также определяются в статье 178 Кодекса об административных нарушениях:
- улицы;
- закрытые спортивные сооружения;
- скверы, парки;
- все виды общественного транспорта (включая транспорт международного сообщения).
Отмечается, что перечень общественных мест может быть расширен органами местной власти. Так, в Киеве к общественным местам относятся остановки общественного транспорта и 50-метровая зона вокруг них, церкви и 50-метровая зона вокруг них, а также учреждения торговли закрытого и открытого типов, в частности торговые ряды и рынки, кинотеатры и прилегающая к ним территория и т. п.
"Поэтому мы настоятельно рекомендуем находиться на улице в маске, поскольку в любой момент можно оказаться на территории, которая подпадает под определение "общественное место", - отметили в Минздраве.
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