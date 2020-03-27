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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:37353

В Кабмине объяснили, где необходимо обязательно носить маску

В Минздраве объяснили, что считается "общественным местом".

Министерство здравоохранения предоставило разъяснение относительно понятия "общественное место", где необходимо придерживаться масочного режима во время карантина в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.

Согласно постановлению Кабмина от 11 марта, общественное место - это часть/части любого здания, сооружения, которая доступна или открыта для населения свободно или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы и стадионы.

Общественным местом также считаются:

- лифты и таксофоны;

- помещения и территории медицинских учреждений;

- помещения и территории учебных заведений;

- детские площадки; помещения и территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и заведений физической культуры и спорта;

- подъезды жилых домов;

- подземные переходы;

- общественный транспорт;

- помещения заведений ресторанного хозяйства;

- помещения объектов культурного назначения;

- помещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений;

- стационарно оборудованные остановки маршрутных транспортных средств и тому подобное.

Косвенно общественные места также определяются в статье 178 Кодекса об административных нарушениях:

- улицы;

- закрытые спортивные сооружения;

- скверы, парки;

- все виды общественного транспорта (включая транспорт международного сообщения).

Отмечается, что перечень общественных мест может быть расширен органами местной власти. Так, в Киеве к общественным местам относятся остановки общественного транспорта и 50-метровая зона вокруг них, церкви и 50-метровая зона вокруг них, а также учреждения торговли закрытого и открытого типов, в частности торговые ряды и рынки, кинотеатры и прилегающая к ним территория и т. п.

"Поэтому мы настоятельно рекомендуем находиться на улице в маске, поскольку в любой момент можно оказаться на территории, которая подпадает под определение "общественное место", - отметили в Минздраве.

Общество Маски

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