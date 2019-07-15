На Сумщине начался сбор урожая По информации Департамента агропромышленного развития Сумской облгосадминистрации, сельскохозяйственные предприятия Роменского, Ахтырского и Липоводолинского районов начали уборку озимого ячменя и пшеницы.

По состоянию на 7 июля было намолочено 2050 тонн зерна ячменя нового урожая с площади 410 гектаров при средней урожайности 50 ц/га. При этом намолочено 40 т озимой пшеницы с площади 10 га, при средней урожайности 40 ц/га.

Всего во всех категориях хозяйств в этом году подлежат сбору ранние зерновые и зернобобовые культуры на площади 241 тыс. га, в том числе озимой пшеницы - 170,8 тыс. га, озимого ячменя - 2,8 тыс. га, ржи - 6,7 тыс. га, ярового ячменя - 36,5 тыс. га, яровой пшеницы - 6,1 тыс. га, овса - 14,0 тыс. га, и 4,1 тыс. га гороха.

На раннее начало уборочной кампании повлияли погодные условия. В течение длительного периода июня - начала июля на Сумщине держался чрезвычайно высокий температурный режим, преобладала жаркая сухая погода, которая повлияла на ускоренное развитие сельскохозяйственных культур. По данным Сумского областного центра по гидрометеорологии по состоянию на 6 июля средняя суточная температура воздуха составляла 22-25 °С, что на 3-6 °С выше нормы, в частности температура воздуха днем повышалась до 31-34 °С, ночью опускалась до 13- 19 °С. При этом большинство площадей под ранними зерновыми и зернобобовыми культурами в Сумской имеют влажность зерна 24-26%, что сдерживает начало массовой уборки урожая.