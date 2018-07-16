Сумские коммунальщики не доделали недовелодорожку на Прокофьева Обещали справить за неделю, заканчивается третья.

Несмотря на поручение мэра Сум Александра Лысенко, данное более двух недель назад, департамент инфраструктуры так и не справился с заданием по приведению к одному уровню так называемой велодорожки на тротуаре и дорожного покрытия на ул. Прокофьева.

Первую часть сделали на прошлой неделе – на повороте с ул. Прокофьева на ул. 2-ую Харьковскую. Вторую – перед «Европортом» - так и не сделали.