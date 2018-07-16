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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:01293

Сумские коммунальщики не доделали недовелодорожку на Прокофьева

Обещали справить за неделю, заканчивается третья.

Фото Михаила Курочкина

Несмотря на поручение мэра Сум Александра Лысенко, данное более двух недель назад, департамент инфраструктуры так и не справился с заданием по приведению к одному уровню так называемой велодорожки на тротуаре и дорожного покрытия на ул. Прокофьева.

Первую часть сделали на прошлой неделе – на повороте с ул. Прокофьева на ул. 2-ую Харьковскую. Вторую – перед «Европортом» - так и не сделали.

Общество Велодорожки
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